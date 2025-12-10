新北市刑大爆洩密案 代理副隊長收押禁見

地方中心／綜合報導

新北市刑大，有名偵一隊鄭姓代理副隊長，疑似在擔任小隊長期間，涉及偵辦案件時有洩密的情形，檢方複訊後收押禁見，而新北市調處也拘提中和分局詐欺小隊的張姓偵查佐，他今年10月才因疑似洩漏車籍資料、個資被羈押，沒想到剛放出來，又因涉犯貪汙罪被拘提，訊後以15萬元交保。

身穿黑色外套，戴著黑框眼鏡的男子，抱著一大箱資料，表情嚴肅、全程不發一語，慢慢走出北檢，他就是中和分局詐欺小隊的張姓偵查佐，今年10月他才被查出涉嫌洩密遭到羈押，沒想到這回又捲入貪汙案。

新北地檢署在9號上午，指揮調查局前往鄭姓代理副隊長的住家搜索帶回訊問。（圖／民視新聞）

另外還有新北刑大代理鄭姓副隊長，也同樣遭到約談，據瞭解，檢方接獲檢舉，鄭姓代理副隊長、張姓偵查佐及金山分局王姓巡佐等人，在2023年曾接受黑幫人士宴請，並洩露案件偵辦進度及情資，新北地檢署在9號上午，指揮調查局前往鄭姓代理副隊長的住家搜索，並將人帶回訊問。

被黑幫宴請！新北市刑大爆洩密案 代理副隊長等3人遭檢調偵辦

鄭姓代理副隊長，10日凌晨被移送新北地檢署。（圖／民視新聞）

王姓巡佐及張姓偵查佐，訊後分別以10萬及15萬元交保，至於鄭姓代理副隊長，10日凌晨被移送新北地檢署複訊後，法院裁准收押禁見，目前案件仍在調查當中，究竟洩露什麼案情，雙方是否有對價關係，就等檢調持續釐清。

