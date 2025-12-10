新北市刑大爆貪汙洩密 代理副隊長聲押

新北市刑大近期爆發洩密案件，調查持續擴大。新北市調處最新拘提中和分局詐欺小隊張姓偵查佐，這名張姓偵查佐今年10月間疑洩漏車籍資料、個資給第三人，被裁定羈押禁見，這次剛放出來又涉貪汙罪被拘提，檢方訊後以15萬元交保。同案的鄭姓代理副隊長，10號凌晨也被移送新北地檢署聲押。

新北刑大鄭姓代理副隊長曾拿下「警界奧斯卡」之稱的國家警光獎 反黑肅槍個人組獎項，沒想到這回卻爆發警紀案件，9日被調查局帶回偵訊，歷經長時間約談後，10號凌晨才被移送新北地檢署，並由檢方聲押。

至於9號晚間被約談的趙姓偵查員，以及金山分局王姓巡佐分別以5萬、10萬元交保。

鄭姓代理副隊長、王姓巡佐、趙姓偵查員等人疑曾接受黑道宴請。圖／台視新聞製圖

據了解，檢方疑似接獲檢舉指出，鄭姓員警等人在2023年曾接受黑道宴請，並洩漏案件偵辦進度及情資，不過究竟洩漏了什麼案情，雙方是否有對價關係，就等檢調持續釐清 。

※未經判決確定者，應推定為無罪

