「新北市刑大」遭調查局搜索 出包黑歷史一次看

法務部調查局人員今（11日）上午，在新北檢察官指揮下前往新北市刑大搜索，並帶走一名陳姓小隊長，該名小隊長過去就曾因為涉足88會館案與「洗錢大亨」郭哲敏過從甚密，遭到記過懲處。事實上，新北市刑大至少從2024年起，就頻頻出包。

2024年偵查佐涉侵占毒品證物遭收押

新北市刑大一名陳姓偵查佐涉嫌「侵占」毒品案的證物，在2024年10月遭到檢調搜索後，認定陳員涉嫌《貪污治罪條例》第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物」等罪，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證之虞，經法官審理後裁准禁見。

2025年偵一隊代理副隊長涉洩密

偵一隊鄭姓代理副隊長、經濟組趙姓偵查員，以及過去曾任職新北市刑大，後已調往金山分局的王姓巡佐，於2025年12月9日，遭到新北地檢署指揮法務部調查局搜索住處，並隨即帶往新北市調處接受偵詢。

檢方約談後認定，鄭員涉為違背職務收受賄賂的重罪，犯嫌重大且有串滅證之虞，向新北地院聲請羈押禁見獲准，王員10萬交保、趙員5萬交保。

偵一隊代理副隊長私刑案外案

檢調指出，鄭姓代理副隊長因涉嫌與黑道堂主宴飲遭到約談，但檢視手機之後才發現存有私刑毆打人犯的影像，另案偵辦。

