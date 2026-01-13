新北市割喉案多判3年 國教盟籲建立跨部會風險評估

國教行動聯盟今日召開記者會指出，社會在乎的不是「判更重」，而是制度能否避免下一個悲劇發生。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕新北市國中生割頸案去年底二審宣判，涉案少年刑期由一審的9年、8年加重為12年與11年，關鍵原因之一是補做「審前調查報告」，確認其屬高再犯風險。國教行動聯盟今(13)日召開記者會指出，社會在乎的不是「判更重」，而是制度能否避免下一個悲劇發生，理事長王瀚陽表示，風險評估不是標籤，而是最低限度的安全治理，呼籲行政院、司法院與教育部立即補上制度缺口，讓校園安全不再建立在運氣之上。

王瀚陽指出，監察院調查已揭示，該案並非突發事件，涉案少年案發前曾因「帶刀上學」遭檢舉並查獲，卻僅依「社會秩序維護法」裁處，未移送少年法院進行保護性評估，錯失關鍵介入時機，從前端亮刀未移送、中段跨網絡斷裂，到後端復學轉銜無力，只要任一環節破洞，社會就等於持續在賭下一個受害者。

國教盟與多位學者專家點出3大制度破口。首先是跨部會分工不清，警政、教育、社政與少輔會雖各有紀錄，卻「有資料、沒人負責」，學校被迫單獨承擔高風險個案。其次是曝險行為定義過窄，中央警察大學教授許福生指出，「亮刀、幫派接觸」常被歸類為偏差行為，無法啟動少輔會介入，形同制度性放過。第三則是法院雖被期待整合資源，卻缺乏即時資訊、工具與人力，資料高牆反而讓接手學校毫無準備。

針對教育部推動的「過渡性教育」，被批理念正確、卻被制度卡死。台灣心理健康聯盟指出，少年重大案件在司法體系中可觀察長達6個月，但教育部卻自我限縮，將過渡期縮至最多2個月，對長期曝險或涉入暴力的少年根本不敷使用，地方更頻傳流標與人力流失。

國教盟提出3大改革方向，包括制度化再犯與致命風險評估、落實少事法規定之跨部會聯繫機制，以及建立「主責個案管理責任制」。中正大學犯罪防治系教授林明傑指出，少年司法至今缺乏具信效度的本土化風險評估工具，量刑與處遇仍高度依賴個人判斷，應引進在犯罪心理學與矯正實務中，用於評估及處置受刑人、降低再犯率的最具影響力的「RNR模型(風險－需求－反應性模式)」，以區分風險高低和差異化介入。

