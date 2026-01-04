新北市動保處「三管齊下」擋非洲豬瘟 實名制、捕蟲燈也用上

新北市動保處針對非洲豬瘟防疫工作全面升級，不僅加重取締違規使用廚餘的養豬場，也同步提供環保藍光捕蟲燈、推動豬場QRCode實名制，三管齊下盼能進一步防堵疫情。

新北市動保處加強巡查畜牧場養殖狀況，同步實施3方法避免非洲豬瘟再爆發。（圖／新北市動保處提供）

近期因非洲豬瘟影響，各地陸續推行不用動物性廚餘養豬，據新北市動保處統計2025年1月至12月期間，已巡查逾1069場次，稽查並處分4間違規使用廚餘的畜牧場，達全國最多。

同時，動保處對畜牧場人員與車輛進出實施QRCode實名制，管控人員進出和落實足跡紀錄，阻絕疫情透過運豬車輛、人員等潛在媒介跨區傳播。

廣告 廣告

此外，「病媒昆蟲」也是防疫弱點之一，動保處開始提供環保藍光捕蟲燈給各畜養場，不僅能降低病媒昆蟲密度，避免日本腦炎等疫病傳染人與動物，也可減少消毒藥劑對環境的壓力，以環保方式強化防疫效果。

延伸閱讀

逾9成人看好「中國智造」！陸網最期待人形機器人提供養老服務

影/全球首款個人機器人啟元Q1亮相 陸90後團隊打造

AI不是萬靈丹？陸男「冰箱關不上」問豆包 給錯客服電話險被騙