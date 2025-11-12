新北市區公車今正常營運 山區濱海34處YouBike站只還不借

〔記者黃子暘／新北報導〕因鳳凰颱風減弱，新北市交通局指出，今(12)日市區公車全面正常營運，詳細班次可上「公車動態資訊」查詢；此外，因淡水河口仍有風浪，藍色公路載客船舶仍維持停航，以策安全。

另也考量山區及濱海地區仍有風雨，瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區及烏來區等行政區及部分位於山區、濱海地區的34處YouBike場站，今天仍維持只還不借的營運模式。

交通局說，相關的YouBike租賃站營運模式將視風雨狀況彈性調整，將依天候條件及租賃站檢查後另行公告恢復借車時間。

