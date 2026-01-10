新北市原住民族發展自治條例三讀通過 保障族人權益邁大步

▲溪洲聚落營造─於傳統家屋內進行聚落歷史導覽解說。(圖/新北市政府原民局提供)

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市議會第四屆第8次臨時會9日三讀通過《新北市原住民族發展自治條例》，為新北市第4部以原住民族權益為主體之自治條例。新北市現有約6萬5千名原住民族人，為六都中人數第二多，本條例的完成，象徵新北市在原住民族權益保障上，邁出重要一步。其中，針對近年新北市原民局持續於族人居住權益及部落、聚落營造上的推動工作，給予更明確且穩固的法制依據。

《新北市原住民族發展自治條例》全文共18條，內容涵蓋族語通譯與原住民族調解委員聘任、語言傳承、教育發展、社會福利及居住正義等面向，透過制度化規範，全面建構原住民族基本權益保障機制。條例中明定推動族語環境營造、提供全齡化教育支持，並整合生育、托育、醫療照護和法律扶助等相關資源，強化原住民族社會安全網。

其中，針對原住民族居住正義，條例明定新北市政府應訂定原住民族居住相關政策，包括：購屋、興辦社宅、住宅修繕、租金補貼、取得建物合法使用權利，以及對於基於歷史環境因素所形成之原住民族聚落，協助提供適當生活條件並維持其傳統文化。新北市政府原住民族行政局表示，市府近年持續推動都市原住民族部落及聚落營造計畫，重視族人在都會區生活歷史脈絡與文化保存，本次自治條例通過後，相關推動工作將具備更為明確且穩固的法制依據，有助於長期且系統性地推展原住民族政策。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜進一步強調，未來將依循自治條例精神，持續將法制規範轉化為具體政策與服務措施，落實原住民族權益保障，成為新北市原住民族人最堅實的支持力量。