新北市召開嬰幼兒托育服務學術研討 深化托育專業發展

新北愛小孩 社會局與長庚科技大學合辦2025新北市0-3 歲嬰幼兒托育服務學術研討會 展現研究者與第一線托育人員的專業成果

記者黃秋儒／新北報導

新北愛小孩，為深化托育專業發展，優化托育服務品質，新北市社會局與長庚科技大學於日前合辦2025新北市0-3 歲嬰幼兒托育服務學術研討會，聚焦於嬰幼兒正向教養與回應式教保活動，並匯集教保活動設計與引導、共融服務、臨時托育、托育人員滿意度及國外參訪經驗等多元主題，融合理論與實務，充分展現研究者與第一線托育人員的專業成果。

新北市社會局指出，研討會共發表21 篇論文與實務紀要及2 場專題演講，其中專題聚焦於「回應式教保活動」與「嬰幼兒正向教養」，邀請米露谷心理治療所駱郁芬所長及長庚科大林怡滿副教授等，探討如何透過教保人員的覺察與回應給予適切引導，以強化幼兒的安全依附與情緒發展，營造健康且充滿信任的成長環境。透過專題研究與經驗分享，展現托育現場在專業實踐上的創新與省思，促進托育服務品質提升。

廣告 廣告

長庚科大林怡滿副教授在研討會中發表「回應式教保活動」專題

社會局提到，研討會中亦包含多篇親子館相關議題，涵蓋活動規劃、共融服務及臨時托育等主題，分享新北市親子館如何透過精心設計的活動與引導策略，提供親子多元豐富的遊戲體驗。透過「三步驟引導法」培養嬰幼兒在探索遊戲空間中的自主性，並推動共融服務，支持特殊需求幼兒及家庭獲得友善環境與資源。

米露谷心理治療所所長駱郁芬在研討會中發表「嬰幼兒正向教養」專題

一位送托女兒到三峽鳶山公托的爸爸張侑甥分享他參加中心一日蒙特梭利的心得表示，雖然他做足了功課，但進入教室後才明白托育的現場，比教材豐富太多了。他負責引導小男孩洗手、洗餐桌布，小男孩打翻了水，他原本想出手幫忙，老師暗示他先等等看，結果小男孩自己擦完地板，還露出一個害羞的微笑，讓他學習原來放手也是一種教育的練習。而孩子在嘗試與錯誤中自然地學習，父母只要溫柔的引導陪伴，而非急於糾正，讓孩子有機會從過程中找到答案。

三峽鳶山公托的爸爸張侑甥分享他參加中心一日蒙特梭利的心得 (新北市社會局提供)

新北市社會局長李美珍表示，期盼透過多元議題的發表與交流，促進托育現場的專業成長與服務創新，新北市愛小孩，將持續推動實務現場與學術理論的對話，深化托育專業、優化服務品質，以打造安全、健康、溫暖的托育環境。