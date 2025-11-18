新北市吃掉4600顆毒雞蛋？查核早餐店等9業者「未有問題蛋品」

遭驗出芬普尼的彰化文雅畜牧場在9日短暫解除移動管制期間，大量出貨5萬7000顆雞蛋，彰化縣政府追查有1萬顆流入新北市，下架回收5400顆，但仍有4600顆售出。新北市政府完成查核，稱未查到問題蛋品。

新北市衛生局追查毒雞蛋。（圖／新北市衛生局提供）

新北市府衛生局說明，食藥署於9日公布文雅畜牧場之4批違規蛋品，均未流入本市，但透過彰化縣衛生局了解，文雅畜牧場經彰化蛋行轉售給本轄蛋行50籃（1萬顆）雞蛋，立即於10日派員稽查，進行預防性下架，攔截27籃雞蛋全數退回上游，餘23籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客，新北市衛生局已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，均未查有問題蛋品。

廣告 廣告

毒雞蛋流向。（圖／新北市衛生局提供）

彰化縣衛生局下午說明，文雅畜牧場違規售出的285籃（5萬7000顆）雞蛋中，台中龍忠蛋行進貨200籃，台中市衛生局回收銷毀38籃，其餘162籃已分售至下游35家店家及散客，另外農政單位配合的蛋車進貨85籃，彰化縣衛生局攔截35籃，但仍有50籃（1萬顆）流往新北市，新北市衛生局接獲通報後迅速回收5400顆並銷毀，但仍有4600顆已經售出。

雞蛋示意圖。（圖／pexels）

彰化縣衛生局強調，自文雅畜牧場啟動移動管制後已掌握出貨流向，彰化縣內食品業者均禁止接收該場雞蛋，因此問題蛋未流入縣內，檢方目前正比對牧場、蛋行及相關單位的進出貨紀錄，釐清是否有人刻意隱匿或趁機加速出貨，全案仍在擴大調查中。

延伸閱讀

毒雞蛋擴散至新北市「已賣出4600顆」 民眾恐吃下肚！

卓榮泰推院版「財劃法」 侯友宜反對：新北人均預算最低！

新北雙溪102線土石崩落雙向交通中斷！搶修通車時間曝