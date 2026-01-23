新北市唯一勝算是李四川？驚人民調結果曝光

▲民進黨立委蘇巧慧確定出戰新北市長，國民黨則以台北市副市長李四川的呼聲最高。（圖／蘇巧慧辦公室提供、NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 2026年將舉行地方首長大選，民進黨確定推派立委蘇巧慧、民眾黨將推派黨主席黃國昌競選，國民黨仍未定，而藍白是否合作也將牽動大選結果。根據《美麗島電子報》昨（22）日公布的〈1月份新北市長選舉民調分析報告〉，新北市若「三腳督」，李四川與蘇巧慧的支持度差距僅1.5個百分點，處於抽樣誤差範圍內，選情呈現高度緊繃。

《美麗島電子報》昨指出，模擬新北市競選情境之一：若國民黨推派李四川、民進黨推派蘇巧慧、民眾黨推派黃國昌三人競選：李四川獲34.2%、蘇巧慧獲32.7%、黃國昌獲15.4%。此情境下，李四川與蘇巧慧的支持度差距僅1.5個百分點，處於抽樣誤差範圍內，選情呈現高度緊繃。交叉分析顯示，李四川能獲得83.6%國民黨支持者的票，蘇巧慧則獲得83.5%民進黨支持者的票，雙方基本盤動員能力相當。

另外，該民調亦模擬了國民黨與民眾黨「共同推出人選」對決民進黨蘇巧慧的3種情境，其中，藍白合若推李四川對決蘇巧慧，李四川（藍白合）可獲45.8%，蘇巧慧則獲36.0%，李四川領先蘇巧慧9.8個百分點，是唯一能顯著擊敗蘇巧慧的組合。

再者，藍白合若推派黃國昌，將仍落後蘇巧慧5.1個百分點，支持度分別為：蘇巧慧41.8%、黃國昌（藍白合）36.7%。

本次調查由美麗島電子報委託，戴立安負責問卷設計與分析，調查範圍為新北市，對象為設籍該市年滿20歲之民眾。調查時間為2026年1月19日至1月21日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式，架構包含住宅電話與行動電話（雙架構抽樣）。成功完訪樣本共1,070人（住宅電話749人、行動電話321人），在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。

