新北市善悅關懷協會舉辦街友圍爐 致贈紅包與物資





新北市善悅關懷協會今（30）日於新莊區元亨寺台北講堂，舉辦街友圍爐關懷活動，約有150位街友參加，致贈紅包與物資，以及義剪、義診和職涯諮詢、媒合等。新北市社會局長李美珍、副局長吳淑芳和新莊區長朱思戎等到場協助發放紅包與物資，逐一關懷街友。

李美珍局長表示，感謝新北市善悅關懷協會7年來結合許多愛心團體、企業與志工齊心投入，不僅提供街友臨時居所，協助他們恢復身心健康，也積極轉介醫療、就業及法律等多元資源，讓愛與關懷傳遞到社會中最需要被看見的角落，透過私公協力點亮希望，陪伴街友一步步重建生活，早日融入社會。

元亨寺釋蓮心法師指出，街友圍爐關懷活動到今年已舉辦了7年，規模每年擴大，獲得多家善心單位熱情響應，包括財團法人新北市邱和成基金會捐贈圍爐饗宴，人安基金會提供年菜組合，方便街友攜回；仕招社會福利慈善事業基金會致贈每位街友500元年節慰問金，清海無上師世界會則準備保暖衣物、餅乾及飲料等，大家共同幫助街友。

新北市善悅關懷協會執行長黃梅英說，為鼓勵街友返回社區自立生活，除了提供圍爐餐食及物資外，現場並提供義剪、義診等生活照顧服務，也邀集新北市勞工局就業服務員與友善企業進行就業媒合與職涯諮詢，依街友工作經驗與就業意願，協助職缺媒合或轉介職業訓練課程；法律扶助基金會亦派員到場提供法律諮詢，回應街友在生活與權益上的需求。

