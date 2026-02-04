新北市回顧去年推動防災與減災工作成果 城市韌性升級

新北市消防局四日表示，因應氣候變遷導致極端天氣與複合式災害風險持續升高，新北市政府於一一四年度即超前部署，責成各相關局處依權責全面推動減災與防災整備工作，從工程建設、制度規劃到社區參與同步推進。透過跨局處協力推動，逐步建構更完善的防災體系，為市民打造更安全、更具韌性的生活環境。

新北市政府回顧去年成果，各局處全面推動防災與減災工作，包括工程建設、社區防災及跨機關演練。在工程方面，工務、水利等局處完成防汛工程檢查、公共建築耐震評估及山坡地巡檢，並推動透水城市建設，增加約二十萬立方公尺的保水量，同時更新老舊管線及強化公共設施。透過水位計、ＣＣＴＶ及智慧監測系統，提升防洪監測及災害應變能力。

防災二點零深入校園、社區及家庭推動防火，並強化防災教育。至今已辦理超過四萬場宣導活動，訪視超過二十三萬戶，並與消防局、教育局、社會局等跨機關合作，持續擴大宣導效果。在各界努力下，新北市近五年火災件數下降超過百分之二十，住警器預警成功案例達七百七十件，顯示市府在防災宣導、工程整備及公共安全上的成效。

市府在災害應變與跨機關協作方面，舉辦了數十場防汛、毒化物、海洋污染及大型災害演練，動員人力超過數萬人，整合警消、醫療、交通及民防系統，檢驗應變流程。此外，推動防災韌性社區，輔導社區及機構完成工作坊，並舉辦上百場防災、交通安全及公共衛生宣導等活動，將防災觀念融入社區與日常生活。整體而言，各項減災措施已穩健推動。

新北市長侯友宜表示，回顧去年的防災成果，防災並非單一措施，而是長期治理的累積。他強調市府將持續以數據與科技為基礎，檢討防災政策，深化跨局處合作及民眾參與，讓防災成為日常。他呼籲市民關心防災資訊，參與社區演練，共同提升城市應變力，攜手面對氣候變遷挑戰。