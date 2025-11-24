新北市國際多元服務櫃檯服務逾14萬人次 打造新住民友善城市新典範

國際多元服務櫃檯七語服務人員於新北市政府1F 聯合服務中心駐點為您服務。(記者王志誠攝)

新北市新住民人口全國最多，市府自九十七年率全國之先設立「國際多元服務櫃檯」以來，累計服務已超過十四萬人次，成為新住民在生活、就業、法律諮詢與家庭支持上的安心依靠，櫃檯由具備中文、英語、越南語、印尼語、泰語、緬甸語及菲律賓語等七語服務人員駐點，以多語一站式服務協助新住民安心在地生活，被視為地方推動新住民支持服務的示範。

新北市教育局二十四日表示，為讓服務更貼近社區，新北市自一０五年起推動「服務 Papa 走」外展機制，至今已舉辦近二百場，足跡遍及區公所、戶政事務所、新住民據點與校園等場域。透過文化體驗、專題分享及常見問題解說，讓剛來台的新住民在熟悉的生活圈就能取得最即時的資訊與支持，縮短求助距離，也讓政府服務更具可近性與信任感。

國際櫃檯服務長期陪伴許多新住民走過人生困境，其中一位名叫蘿拉的新住民長期遭受家暴，因語言受限求助多年受挫。經警方與社工轉介後，櫃檯人員全程協助她申請保護令、出席家事調解，並協助安排安全住所與法律資源，讓她順利脫離暴力環境。如今她重新就業、積極學習中文，更會主動撥電話向服務人員報平安。她感動的說：「原來有人聽得懂我，也願意陪我一起走下去。」。

另一位六十七歲名叫阿珠的新住民，剛來台靠清潔工作維生，因工作被要求調派到更遠地點而焦慮無助。在櫃檯人員陪同下前往就業服務站，她順利找到離家更近的新工作，重新穩定生活節奏。阿珠開心地分享：「有人陪著我找工作，我不再害怕面對生活了。」

教育局提到，這些故事凸顯了對於新住民而言，語言支持與同理陪伴的重要，也展現新北陪伴新住民穩定生活、重建自信上的持續投入。未來將持續強化多語服務、擴大外展據點，並串聯跨局處資源，讓新北成為新住民最願意停靠的城市。也歡迎有需求的新住民朋友多加利用國際多元服務櫃檯，獲得即時且安心的協助。