新北市圖三重分館之友回娘家 重溫老記憶

新北市立圖書館昨（二十）日表示，隨著新北市立圖書館第二總館興建計畫啟動，三重分館特別舉辦圖書館之友回娘家活動，邀請三重分館最具代表性的入口意象「三重廟會」大壁畫與累積三重學子閱讀能量的「悅讀一夏」活動歷屆創作者回娘家，勾起大家對過往時光的美好懷念，共同見證閱讀的傳承與延續。

懸掛於三重分館二樓入口處的「三重廟會」巨型壁畫，為民國九十四年「三重市立圖書館」啟用時，由新北市十四所國小共五十五位小朋友共同創作的版畫作品，也是圖書館最具代表性的入口意象。圖書館特別邀請二十年前的創作者，帶領十四校的學弟妹，透過新舊對話，重新描繪即將開展新樣貌的三重分館未來閱讀願景。昔日壁畫創作的學生之一，現在為新北市後埔國小美術老師的鍾雲珍說，當初自己是五華國小六年級的學生，在老師的帶領下參加壁畫創作，被分配到畫千里眼與順風耳兩個大神將，今天看到自己曾經參與創作的壁畫可以被保存這麼久，依然受到重視，內心滿是感動。