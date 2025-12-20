新北市圖三重分館回娘家 47年閱讀記憶溫馨重現

20年前大壁畫的創作者重新繪製作品 (新北市圖提供)

106年參加「悅讀一夏」閱讀心得比賽獲得高中組第一名的黃意涵，現在是新北市國中國文 (新北市圖提供)

2014「悅讀一夏」創作者回娘家 (新北市圖提供)

三重分館舉辦圖書館之友回娘家活動，邀請民眾在三重分館最具代表性的入口意象「三重廟會」合影 (新北市圖提供)

隨著新北市立圖書館第二總館興建計畫啟動，陪伴在地居民47年的三重分館即將於2026年拆除重建，迎向全新里程碑。為讓市民把握最後時光，重溫閱讀記憶與青春足跡，三重分館於今天（20日）舉辦「圖書館之友回娘家」活動，邀請具有代表性的「三重廟會」大壁畫創作者，以及歷屆「悅讀一夏」活動參與者回到圖書館，共同見證閱讀在地方的傳承與延續。

懸掛於三重分館二樓入口的「三重廟會」巨型壁畫，創作於民國94年三重市立圖書館啟用之際，由新北14所國小、55位學童共同完成，是圖書館最具象徵意義的入口意象。此次活動特別邀請20年前的創作者回到現場，帶領14所學校的學弟妹，透過新舊世代對話，再次描繪對未來閱讀空間的想像。曾參與壁畫創作、現任新北市後埔國小美術老師的鍾雲珍分享，當年自己還是五華國小六年級學生，能看到作品被保存至今並持續受到重視，內心充滿感動。

三重分館兒童室同步展出「時光留閱—悅讀一夏回顧展」，透過歷屆閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中留下的閱讀足跡。106年獲得「悅讀一夏」閱讀心得比賽高中組第一名的黃意涵，如今已是新北市國中國文老師，也是街頭藝人，她特別回到圖書館，重新演唱自創歌曲《青春》，與現場民眾分享當年的創作與閱讀回憶。

從小在三重分館成長的市民郭柏輝，也是圖書館的忠實讀者，小學時參與「悅讀一夏」活動，高中則常到自修室準備升學考試，目前也在新北市立圖書館服務。此次他特地回到分館參加活動，透過手作未來藏書票，傳遞對新形態圖書館空間的期待。

新北市立圖書館表示，未來三重分館將以「第二總館」的新身分出發，延續閱讀精神，打造更具規模與多元功能的公共閱讀空間，邀請市民共同期待新北閱讀藍圖的嶄新篇章。