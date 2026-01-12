新北市圖借閱榜 《全知讀者視角》奪冠

新北市立圖書館二０二五十大熱門閱讀排行榜由電影與小說雙棲的《全知讀者視角》奪冠。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市立圖書館及各區分館、閱讀服務據點等總計有一０七處，網路調查二０二五年熱度最高的親子圖書館揭曉，其中市圖總館依舊是親子家庭探索知識的首選；年度熱門閱讀排行榜，由改編自熱門網路小說與網路漫畫的暢銷好書《全知讀者視角》奪冠，穩坐人氣之巔；另數位閱讀心理類書籍《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》為最受讀者喜愛的電子書。

為推廣家庭閱讀，新北市立圖書館近年持續打造親子共學的友善閱讀空間，據《網路溫度計DailyView》調查新北市二０二五年討論度最高的十大親子圖書館，其中前七館市圖總館、淡水分館、三重兒童親子分館、林口李科永紀念圖書館、板橋四維分館、八里龍形圖書閱覽室、五股守讓堂等更是父母喜愛、口碑超強的「零成本親子天堂」。

廣告 廣告

至於二０二五最受歡迎的親子繪本則聚焦在孩子的情緒教育，包括《我會好好說》、《被罵了，怎麼辦？》、《怎麼說對不起》、《生氣爆炸時，怎麼辦？》及《好好說情緒》等書為親子共讀熱門書，反映家長對幫助孩子提升情緒感知與心理健康的重視。

另新北市二０二五十大熱門閱讀排行榜由電影與小說雙棲的《全知讀者視角》奪冠，《世界上最透明的故事》與《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》則分居二、三名。

而心靈成長類書籍依然維持借閱熱度，前十名榜單便占了六席，顯見在快節奏生活中，現代人需要在忙碌中尋求內心平靜與內在對話，如《蛤蟆先生去看心理醫生》、《別對每件事都有反應》等，幫助讀者應對現代生活的挑戰。

陪伴許多人長大的超人氣動漫《名偵探柯南》與《ONE PIECE航海王》，不僅深受小朋友歡迎，也是男性讀者的熱門借閱，《名偵探柯南》以解謎、推理吸引大人小孩，《ONE PIECE航海王》以熱血冒險激發各年齡層對夢想的追求與正義感，老少咸宜，讓各世代觀眾都能找到共鳴與樂趣。