新北市圖城市建築美學繪畫賽 邀高中職生參賽

建築外觀猶如堆疊書籍的新北市立圖書館總館，構築融合傳統與數位的新北市美學地標，顛覆人們對「傳統圖書館」的想像。（圖：新北市立圖書館館提供）

新北市立圖書館館表示，建築外觀猶如堆疊書籍的新北市立圖書館總館，除了構築融合傳統與數位的新北市美學地標，更利用建築立面突出的玻璃窗打造了七個充滿異國特色的「世界之窗悅讀角」，創意裝潢風格，讓人耳目一新，顛覆人們對「傳統圖書館」的想像。

為推動建築教育向下扎根，新北市立圖書館特別與新北市建築師公會合作，舉辦「2025新北城市建築美學繪畫比賽」，邀請全國高中職學生用繪畫的方式記錄圖書館的參觀經驗，第一名可獲得二萬元的獎金。

新北市立圖書館長吳佳珊表示，配合新北市推動城市新美學，圖書館除了結合在地特色文化，在各區打造別具風格的閱讀空間，總館6樓並設置「與建築對話」主題專區，將建築美學的概念，延伸至日常生活中。

另外，為推動建築美學教育向下扎根，十二月二十五日特別與新北市建築師公會合作，舉辦「2025新北城市建築美學繪畫比賽」，邀請全國高中職學生探索新北市圖書館總館的建築空間特色，並透過繪畫方式記錄參觀後的感受，培養學生的建築美感與空間素養，讓建築美學與藝術教育激盪出創意火花