新北市圖將建第二總館 20年壁畫作者追青春記憶

（中央社記者黃旭昇新北20日電）新北市立圖書館第二總館興建計畫啟動，陪伴居民47年的三重分館明年將拆除。館方今天邀壁畫「三重廟會」與「悅讀一夏」歷屆創作者回娘家，重溫青春記憶，見證閱讀傳承。

新北市立圖書館表示，三重分館2樓入口處的「三重廟會」壁畫，是民國94年圖書館啟用時，由全市14所國小、共55名學生創作。今天特別邀請20年前的創作者返館，與學弟妹分享心得，並重新描繪未來閱讀願景。

當年參與壁畫創作、現任新北市後埔國小美術老師鍾雲珍回憶，小學6年級時受指導參與創作，被分配繪製千里眼與順風耳，如今作品仍被保存、受到重視，令她感動不已。

館方說，106年「悅讀一夏」閱讀心得比賽，高中組第一名黃意涵，目前是某國中的國文科老師，也是街頭藝人，今天演唱自創曲，分享與圖書館的連結。

三重居民郭柏輝從小在分館閱讀，曾參與「悅讀一夏」，高中時常到自修室備考，如今在新北市立圖書館工作，今天參與活動並手作藏書票，盼三重分館未來以「第二總館」面貌重生，展現閱讀藍圖新篇章。（編輯：黃世雅）1141220