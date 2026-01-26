新北市圖推「年節閱讀福袋」迎新春 捐「漂」書滿100本免費到府載運

【記者曾佳俊／新北報導】農曆春節腳步將近，家家戶戶忙著歲末大掃除，新北市立圖書館趁勢推出充滿年味的閱讀活動，邀請民眾在整理家中空間的同時，也為好書找到新歸宿。館方表示，只要將家中不再閱讀、保存良好的書籍捐出參與「漂書活動」，就能讓知識持續流動，陪伴更多人迎接新的一年。

迎接農曆春節到來，新北市立圖書館總館於2月9日至2月13日準備了應景的「年節閱讀福袋」，圖書館精心挑選5本適合春節年假閱讀的好書，透過趣味的書袋盲借活動，增添過年的儀式感，也希望大家可以帶著對新年的期待，一起來讀好書添好運。

另外，圍爐吃年夜飯是過年的重頭戲，「好書上桌．幸福滿桌」漂書活動則為讀者準備了豐盛的「書香年菜」，文學小說、烹飪、手作、旅遊、兒童圖書等各式各樣種類豐富的年菜佳餚，只要喜歡，便可以免費帶回家，希望讓大家過年期間除了享用豐盛的美食，滿足味蕾，也能豐富精神食糧。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，讓了讓喜愛閱讀的民眾，能在年節中悠閒享受閱讀的樂趣，新北市29區圖書分館共準備了超過上萬本的各類熱門新書，以及上千部強檔影片、動畫，春節期間(2/7-2/23)同時提高借閱冊數至40本，並且延長借閱期限，歡迎民眾到圖書館挑選幾本喜歡的書一起過年，讀好書過好年，豐富心靈養份，讓過年更有意義。

