新北市圖推「年節閱讀福袋」迎新春 捐「漂」書滿100本免費到府載運
【記者曾佳俊／新北報導】農曆春節腳步將近，家家戶戶忙著歲末大掃除，新北市立圖書館趁勢推出充滿年味的閱讀活動，邀請民眾在整理家中空間的同時，也為好書找到新歸宿。館方表示，只要將家中不再閱讀、保存良好的書籍捐出參與「漂書活動」，就能讓知識持續流動，陪伴更多人迎接新的一年。
迎接農曆春節到來，新北市立圖書館總館於2月9日至2月13日準備了應景的「年節閱讀福袋」，圖書館精心挑選5本適合春節年假閱讀的好書，透過趣味的書袋盲借活動，增添過年的儀式感，也希望大家可以帶著對新年的期待，一起來讀好書添好運。
另外，圍爐吃年夜飯是過年的重頭戲，「好書上桌．幸福滿桌」漂書活動則為讀者準備了豐盛的「書香年菜」，文學小說、烹飪、手作、旅遊、兒童圖書等各式各樣種類豐富的年菜佳餚，只要喜歡，便可以免費帶回家，希望讓大家過年期間除了享用豐盛的美食，滿足味蕾，也能豐富精神食糧。
新北市立圖書館吳佳珊館長表示，讓了讓喜愛閱讀的民眾，能在年節中悠閒享受閱讀的樂趣，新北市29區圖書分館共準備了超過上萬本的各類熱門新書，以及上千部強檔影片、動畫，春節期間(2/7-2/23)同時提高借閱冊數至40本，並且延長借閱期限，歡迎民眾到圖書館挑選幾本喜歡的書一起過年，讀好書過好年，豐富心靈養份，讓過年更有意義。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜全聯尾牙人人有獎「保底1.2萬」 頭獎6位數！玖壹壹、TRASH嗨唱
穩了？台中市長最新民調 江啟臣、楊瓊瓔、何欣純支持度曝光
新北市長民調墊底！黃國昌認：60歲以上「輸到慘不忍睹」 會跟長輩多溝通
其他人也在看
讀好書添好運 新北市圖「年節閱讀福袋」迎新春
(記者謝政儒綜合報導)距離春節不到一個月，家家戶戶開始準備歲末年終大掃除，新北市立圖書館歡迎民眾可以將家中不再閱讀的好書捐出，參與新北市漂書活動，讓好書繼續流傳，圖書館會將所有募集到的好書置放於各漂書...自立晚報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北市圖邀過年大掃除捐書 推閱讀福袋盲借好書
（中央社記者曹亞沿新北26日電）新北市立圖書館今天發布新聞稿表示，歲末年終大掃除，邀民眾捐出家中書籍，捐100本可免費到府載運，另推出閱讀福袋，精選5本好書讓讀者「盲借」，春節期間享受閱讀樂趣。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本新潟滑雪場6人受困「有1台人」！ 外交部證實獲救：搜救隊陪下山
昨日（1/25）下午日本傳出一起台灣旅客受困意外，由台灣和中國遊客組成的6人滑雪團，在日本新瀉縣南魚沼市的「六日町八海山滑雪場」受困，外交部今日（1/26）證實，6人中有一人為我國國籍旅客，並表示因當地天候目前不適合派遣直升機，日方將派遣第二批搜救人員攜帶裝備上山，待與6人會合後再一起徒步下山。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉縣權責型失智據點遷移至醫院 提供更完整照護
（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣權責型失智據點「拾憶樂園」今天正式遷移至大林慈濟醫院運作，提供輕度失智且合併情緒及行為症狀者更寬敞、舒適，及具醫療支援照顧環境，更能完整照護失智長者。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全國最大橋藝盛會苗栗開打 三平台同步直播
114學年度教育盃全國橋藝錦標賽，今（26）、明兩天在苗栗縣巨蛋體育館展開，計有全國119隊、近600人參賽同場較技。縣長鍾東錦代表鄉親歡迎全國優秀選手來苗栗競賽，預祝選手們奪得錦標；中華民國橋藝協會理事長沈乃正也歡迎國人到苗栗巨蛋觀賽，為選手們加油打氣。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
搶手！彰縣警局長陳世煌上任轉贈祝賀蘭花 家扶6天義賣47盆
彰化縣警局新任局長陳世煌本月20日上任，各界慶賀的83盆蘭花排在局長室走道，陳世煌靈機一動，隔天把83盆蘭花捐給彰化家扶中心義賣，連日來掀起企業家、民代、仕紳認購熱潮，家扶中心今天（26日）統計，6天來共義賣47盆蘭花，其中伸港在地的獻麒紡織公司霸氣買12盆；總計所得近7萬元，持續熱購中。全部所得將自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國土署辦人本環境大專院校學生競賽徵件 總獎金高達42萬元
隨著高齡化社會與淨零碳排趨勢到來，城市街道不再只是車輛通行空間，更是民眾生活、社交與展現城市活力的重要場域。為重塑街道空間價值，並將人本交通理念深植校園，內政部國土管理署即日起至四月三十日，正式啟動「人本環境全國大專院校學生競賽」徵件活動，主題為「創意與設計，打造更安全、友善、永續的人本城市」。本次競賽總獎金高達新臺幣四十二萬元，廣邀全國大專院校青年學子發揮創新思維，描繪未來街道的無限想像。國土管理署說明，本次競賽設有「空間競圖組」與「創意構想組」兩大類別，期望透過跨領域激盪，為臺灣道路環境注入新活力。「空間競圖組」強調實務應用，參賽者需以實際基地為案例，提出具體空間設計方案，並與鄰里進行溝通協調，以精進提案內容；獲選特優作品將有機會與地方政府共同實作，將設計轉化為可執行 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
憂藍白卡軍購疊加成本 林楚茵要求國防部具體說明延宕影響
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 關於軍購議題，民進黨立委林楚茵今（26）日指出，國防武器採購策略與預算編列並非抽象名詞，而是攸關台灣安全的具體時間表。她以居家安全為喻表示，家中門鎖老舊、窗戶破損，最重要的就是盡快修補、確保安全，國防也是同樣道理，該討論就要討論、該審查就要審查，不能連起跑線都被卡住。 林楚茵提到，上週外交及國防委員會召開秘密會議期間...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南韓酷澎涉隱匿！外洩個資超過3千萬筆 臨時代表屢次傳喚未到「恐遭逮捕」
針對南韓電商巨頭Coupang（酷澎）發生的大規模個人資料外洩案，南韓警方的偵辦力度持續升級。首爾警察廳長朴正寶（音譯）今（26日）記者會上明確表示，雖然最終確切數據尚未定案，但警方依據目前掌握的證據，研判外洩帳戶數量已超過3千萬筆。這項說法直接打臉了酷澎此前聲稱僅有約3千筆資料遭到儲存的說法，顯示警方懷疑該公司可能有意縮小外洩規模。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
壽司郎微風南山店今開幕 5%清潔服務費惹議！業者：體驗期間暫不收取
壽司郎微風南山店將於1月26日盛大開幕，日前曝光開幕優惠，包含極上鮪魚大腹特價40元、水煮大松葉蟹特價80元等，且消費滿400元以上送折價小卡、限定資料夾。不過，網友發現公告內文表明「單筆消費折扣後滿400元以上（5%清潔服務費計算前）」，質疑竟要開始收取服務費。消息曝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
孫生媽偷精品包當場人贓俱獲 竟辯「眼睛開刀看不到」
即時中心／廖予瑄報孫生媽又偷了！新北市淡水警方表示，網紅孫生的母親今（26）日下午近2時許，在中山北路一段的麵包食堂消費時，竟趁蘇姓老闆娘不注意時，跑進店內進店內儲藏室偷取老闆娘的包包；幸好在她離開時，被隔壁店家的店長目睹，將孫母逮個正著，當場人贓俱獲。沒想到，警方到場逮捕她時，她竟辯稱，「眼睛剛開刀，看不到，不知道偷東西」，員警訊後依竊盜罪移送偵辦。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言
等公車問AI！雙北「站長阿明」回歸 掃QR秒查轉乘路線、到站時間
【記者張綵茜／台北報導】大眾交通運輸持續導入人工智慧技術，台北市交通局今（26日）宣布，即日起雙北AI公車站長「阿明」展開為期3週的第二階段訓練，20處公車站位只要掃描候車亭上的QR Code，即可用口語方式詢問公車路線、到站時間、轉乘建議等資訊。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣人日本新潟滑雪受困！6遊客暴風雪中挖洞露宿一夜 均獲救無人受傷
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導日本新潟縣南魚沼市25日發生滑雪意外，有一組由中國與台灣的男性遊客組成的6人滑雪團，在誤入管制區域後迷路受困後，透過友...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 490則留言
台中女警嗆開槍盧秀燕！家屬揭「職場霸凌」黑幕、律師曬親筆信還原真相
去年12月間，台北發生張文隨機殺人事件，事件發生後，台中25歲的黃姓女偵查佐，失控在社群上發文嗆「盧秀燕腦門開3槍」引發喧然大波，黃女目前遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師揭露女兒遭「職場霸凌」、被排擠孤立，甚至被偵查隊關姓副隊長關進會議室「收驚」，造成女兒就此失控脫序。今（27日）下午，黃家透過律師公開女警親筆信，還原遭霸凌的真相。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 24則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
頂大役男遭丟包慘死 家屬陪解剖心碎啜泣｜#鏡新聞
25日凌晨發生離譜丟包案！一名替代役男疑似喝酒醉，被多元計程車司機丟包在台64線上，導致他被4輛車輾過當場死亡，而檢警昨天(1/27)早上對遺體進行相驗，死者母親悲痛現身殯儀館，不斷掩面啜泣場面令人鼻酸。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警
社會中心／王毓珺 吳培嘉 台北報導台北市發生一起離奇命案！在中山區，有一名26歲的網紅模特兒，陳屍在租屋處，離奇的是，案發時，只有男朋友在場，男友卻不報案，反而是拍下女模的嘴巴塞著襪子，雙手被窗簾綑綁的影片，甚至把影片傳給房東，說自己很忙、不想報警，後續，警方在屋內發現大量毒品，當場將死者男友依毒品罪逮捕。大批員警，在屋內將一名男子團團圍住，因為這裡發生命案，死者是男子的女友，警方更是在房裡，發現大量毒品。光是垃圾桶裡面，就找到19包使用過的毒品咖啡包，警方懷疑穿著粉色上衣的死者男友，涉有重嫌，當場將他逮捕。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「救護車來啊急救，警察也有來，急救很久，他（送）去醫院警察也有再來。」民視記者王毓珺：「情侶檔租屋的地點，就在榮星花園附近，但是案發時男友並沒有報案，而全案會曝光，就是因為男友拍下女友生前昏迷的畫面，傳給房東。」警方初步調查，26歲的死者洪姓女子，是一名網紅模特兒，精緻五官、甜美笑容，吸引大批粉絲關注，她從屏東北上打拚，卻離奇喪命，涉有重嫌的林姓男友，疑似在八大行業上班，有毒品、詐欺、傷害等前科，因為毒駕入監服刑，案發時，他拍下女友，嘴巴咬著襪子，雙手被窗簾綑綁，將影片傳給房東，表示自己很忙，不想報案，後續供稱，覺得女友一直抽搐，很像中邪，才會用窗簾綁住，固定雙手。女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警（圖／民視新聞）附近住戶：「好像是分租的，是不是人家好像有請他要搬離，不要再租他了，他們好像不願意搬還怎樣，是常常吵架呢還是說不付房租，可能要問屋主。」儘管案發當下，只有男友在場，但檢警沒有直接證據，能證明他跟命案有關，只能先依毒品罪嫌移送，至於男子是否和女友的死有關，檢警還要調查。原文出處：女模「嘴塞襪.窗簾綁手」離奇死亡！男友顧拍片：不用報警 更多民視新聞報導男子傳「女子綑綁片」給房東！被逮竟詭喊這4字女模離奇死亡！男友只顧錄影「嘴塞襪、窗簾綑綁」稱她中邪女模"嘴塞襪.窗簾綁手"離奇死亡! 男友顧拍片:不用報警民視影音 ・ 1 天前 ・ 7則留言
星二代餵毒騙砲3／金曲歌王家人屢涉重案 伍靖暴力襲警黑歷史也曝光
本刊調查，今年31歲的伍靖，8年前在美國街頭亮刀被捕，他自稱在國外求學感受到霸凌，出於自衛本能，才會帶刀，移送法院後，因他提出身心有狀況的診斷證明，才沒留下前科。當時，父親伍思凱坦言「非常心疼」，表示理解兒子的身心煎熬，會陪他度過難關。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 2則留言
長庚回顧八仙塵爆醫療重建之路 並追思良醫莊秀樹醫師
八仙塵爆事件屆滿十週年，為回顧這段重要的醫療歷程，並向當年全力投入救治與後續照護的醫療團隊致敬，林口長庚醫院於1月27日舉辦「八仙塵爆十週年紀念暨莊秀樹醫師追思會」。活動以『感恩、希望、前行』為主軸，邀請曾參與急性救治與重建照護的醫師、護理師、返院支援的整形外科系友，以及一路攜手走過復原之路的傷友與家屬齊聚一堂，在回顧中彼此問候，也在重逢中看見重生的力量。活動於林口長庚第一會議廳舉行，包括健保署陳亮妤署長、長庚醫療公益發展委員會陳昱瑞主席、長庚決策委員會程文俊主任委員、長庚決策委員會陳建宗副主任委員、林口長庚外科部林有德部長、整形外科系林承弘系主任、一般整形外科顏琤嬑主任、林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永，以及臺灣燒傷暨傷口照護學會理事長吳思賢等人均出席，一起向醫療團隊與傷友表達敬意。陳昱瑞名譽主任委員表示，八仙塵爆造成大量重度燒燙傷患者湧入，林口長庚在四小時內接收了四十餘位傷患，平均燒傷面積高達體表面積50%，院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科承擔燒燙傷急性處置與後續重建醫療的核心任務。陳建宗副主任委員進一步指出，事故發生後兩週內，整形外科更全面暫停所有常台灣好新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言