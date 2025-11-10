新北市圖書館第二總館命名活動開跑 三重分館懷舊迎新
（記者陳志仁／新北報導）未來將座落於三重的新北市圖書館第二總館預計於民國120年完工，為提升市民參與感，新北市立圖書館從即日起至11月23日舉辦新館命名活動，邀請民眾集思廣益，共同為21世紀新型態圖書館命名，迎接閱讀新地標的到來。
已有47年歷史的三重分館，陪伴在地居民走過無數時光，隨著第二總館計畫啟動，舊館即將走入歷史，新北市立圖書館特別推出「城視跨閱」懷舊．迎新活動；規劃包括「藍圖映閱」首獎藍圖展、「眾聲參閱」議題工作坊、新館命名活動，以及「圖書館之友回娘家」等活動，邀全民共同參與未來藍圖。
活動期間，民眾可透過「藍圖映閱」首獎藍圖展，一窺第二總館雛形，或透過展區互動牆《記憶之線》與《願景之網》及臉書提案參與新館命名；此外，建築業界與學界可參加「城市有書香｜Library for City」建築美學工作坊，由龔書章教授以建築師視角，分享如何從美學與城市設計出發，建構理想圖書館空間。
11月16日至29日，活動安排「打開圖書館的心門」、「書裡相遇．閱讀相聚」及「長大的圖書館」工作坊，透過觀察、拼貼、攝影與親子協作，打造跨代共享的閱讀空間與互動體驗」；12月6日至20日推「時光留閱・回娘家」懷舊活動與回顧展，讓市民重溫三重分館過往回憶，見證新館邁向里程碑的重要時刻，活動的詳細資訊及報名方式，可至新北市立圖書館網站查詢。
