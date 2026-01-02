新北市圖泰山分館推新年新希望 「閱讀原動力」為身心注入新活力

新北市圖泰山分館推新年元月份推出「閱讀原動力」多元閱讀體驗，希望為民眾身心注入正能量。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

為讓大眾在新的一年有嶄新的起點，新北市立圖書館泰山分館一月份推出「閱讀原動力．二０二六年啟動計畫」，為親子、上班族規劃了結合「身心動力」的多元閱讀體驗，希望大家都能有嶄新的身心健康生活，為新的一年注入正能量。

新北市圖館長吳佳珊表示，新的一年開始，許多人都會為自己設定新年目標，可以超越過去的自己，市圖泰山分館特別規劃「閱讀原動力」系列活動，協助大家在面對挑戰與機會時，能為身心注入新活力，展現行動力，實現「新年新希望」。

廣告 廣告

吳佳珊指出，「閱讀原動力」活動規劃包括一月十日「激發孩子內在原動力」親子講座，將和家長分享如何透過引導與鼓勵，培養出好學自律的孩子；一月廿六日「兒童正念正心—專注力小小練習生」，教孩子如何以正念的態度應對情緒和挑戰；一月三十日及二月六日「科學遊戲王一開啟孩子的探索引擎」，則透過好玩的科學實驗，激發孩子的學習動力。

針對上班族的需求，一月十七日推出「坐久救我！上班族超實用復健術」，十八日由「東方巨龍健身教官」帶來從年輕實用到老的居家運動鍛鍊實用方案，告訴大家如何透過簡單不需器材的鍛鍊方式；卅一日「AI時間複利工作法」分享善用AI輔助工作，幫助學習與工作事半功倍。

另六日起至一月二十日還有有趣的「用閱讀為自己加油」臉書活動，邀大眾一起來設定新年閱讀目標，透過閱讀吸收源源不絕的能量，讓新的一年學習與工作更上一層樓。