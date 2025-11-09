新北市圖第二總館估120年完工 邀民眾參與命名

（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市政府將在三重區興建新北市立圖書館第二總館，預計民國120年完工，為提升市民參與感，市圖即日起舉辦命名活動，邀民眾集思廣益，共同參與新館命名。

市圖今天透過新聞稿表示，為讓市民更了解市圖第二總館的規劃，特別自即日起至12月20日在三重分館推出「城視跨閱」懷舊迎新活動。

市圖表示，懷舊迎新活動中，民眾可以透過「藍圖映閱」第二總館首獎藍圖展，一窺未來第二總館的雛形，還可於11月23日前透過展區「記憶之線」與「願景之網」互動牆或臉書提案等方式，參與新館命名活動。

市圖表示， 同時將舉辦「眾聲參閱」議題工作坊，包括16日的「打開圖書館的心門 Library for People」活動，邀請參與者透過觀察、思考，重新想像圖書館的空間樣貌，設計出屬於自己的閱讀角落。

23日的「書裡相遇．閱讀相聚 Library for All」活動，引導打造「青銀共學、跨代共創」共享空間；29日的「長大的圖書館 Library for Future」活動，則以繪本引導親子協作，體驗空間思考與創造的樂趣。（編輯：張雅淨）1141109