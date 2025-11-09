新北市圖第二總館啟動命名活動 三重分館推迎新系列展

新北市立圖書館第二總館預計於2031年在三重落成，為迎接這座新閱讀地標誕生並凝聚市民參與感，新北市立圖書館自即日起至23日舉辦「命名活動」，邀請民眾共想新館名稱。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立圖書館第二總館預計於2031年在三重落成，為迎接這座新閱讀地標誕生並凝聚市民參與感，新北市立圖書館自即日起至23日舉辦「命名活動」，邀請民眾共想新館名稱；同時至12月20日於三重分館推出「城視跨閱 懷舊．迎新」系列活動，以藍圖展覽、議題工作坊與懷舊展覽，串連舊館記憶與新館願景，展現城市閱讀空間的轉型與延續。

新北市立圖書館長吳佳珊指出，已有47年歷史的三重分館，長年陪伴在地居民成長，如今隨著第二總館計畫啟動，即將走入歷史。為紀錄舊館回憶、同時讓建築界與市民更了解新館規劃，於9日至12月20日推出「城視跨閱 懷舊．迎新」系列活動，包含「藍圖映閱」首獎藍圖展、「眾聲參閱」議題工作坊、命名活動及「圖書館之友回娘家」等，邀全民共築閱讀藍圖。

吳佳珊表示，活動今天起於三重分館展開，民眾可透過「藍圖映閱」搶先一窺第二總館雛形，並可在《記憶之線》與《願景之網》互動牆或臉書平台參與命名活動。此外，也推出「城市有書香─Library for City」建築美學工作坊，邀請建築師龔書章教授以建築美學與城市設計視角，分享理想圖書館的空間構想。

吳佳珊說，「城視跨閱」系列活動持續至12月20日，除命名與展覽外，還有3場議題工作坊，分別探討圖書館空間共創、青銀共學及親子共創等主題。另外，12月起系列活動將以「時光留閱．回娘家」懷舊活動畫下句點，13日至20日舉辦「時光留閱回顧展」；「悅讀一夏」活動成果並於6日及13日舉辦「圖書館之友沙龍茶會」，邀請歷屆創作者回娘家，見證三重分館邁向新里程碑的重要時刻。詳細活動資訊及報名方式可至新北市立圖書館官網 查詢。

即日起至12月20日於三重分館推出「城視跨閱 懷舊．迎新」系列活動，以藍圖展覽、議題工作坊與懷舊展覽，串連舊館記憶與新館願景，展現城市閱讀空間的轉型與延續。(記者羅國嘉攝)

新北市立圖書館三重分館推出「城市有書香─Library for City」建築美學工作坊，邀請建築師龔書章教授以建築美學與城市設計視角，分享理想圖書館的空間構想。(記者羅國嘉攝)

