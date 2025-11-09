新北市圖第二總館邀民眾命名 三重分館懷舊迎新系列活動展開

陪伴在地居民走過近50年時光年的三重分館，隨著第二總館計畫正式啟動，即將走入歷史。(圖:新北市立圖書館提供)

未來將座落於三重的新北市圖第二總館預計於民國一百二十年完工，邁向新的里程碑，為提升市民的參與感，新北市立圖書館特別於九日至二十三日舉辦「命名活動」，邀民眾集思廣益，共同參與新館命名活動，一起迎接二十一世紀新型態圖書館的到來。

已有四十七年歷史的三重分館，隨著第二總館計畫正式啟動，舊館即將走入歷史，為了紀錄舊館在地居民數十年的回憶，同時讓建築界及市民更加了解新北市圖第二總館的規劃，新北市立圖書館特別從十一月九日至十二月二十日於三重分館推出「城視跨閱」懷舊．迎新活動，規劃包括「藍圖映閱」首獎藍圖展、「眾聲參閱」議題工作坊、命名活動、以及圖書館之友回娘家等，邀全民共同參與未來藍圖。

「城視跨閱」懷舊．迎新活動於三重分館正式展開，民眾除了可以透過「藍圖映閱」第二總館首獎藍圖展，一窺未來第二總館的雛形；還可以透過展區的《記憶之線》與《願景之網》互動牆，或者臉書提案等方式，共同參與新館命名活動，一起期待新北閱讀新地標的誕生。

另外還有針對建築業界、學界推出「城市有書香｜Library for City」建築美學工作坊，邀請被建築界譽為城市的觀察者、空間的詩人，同時也是臺灣設計界的倡議者與實踐者的龔書章教授，將以建築師的視角和大家分享如何從建築美學與城市設計出發，建構出每個人心中的「理想圖書館」。

「城視跨閱」懷舊．迎新活動於新北市立圖書館三重分館展開，迎新活動包括新館命名活動、「藍圖映閱」首獎藍圖展、以及「眾聲參閱」議題工作坊，「打開圖書館的心門｜Library for People」，將邀請參與者透過觀察、思考，重新想像圖書館的空間樣貌，並藉由空間共創體驗活動，設計出屬於自己的閱讀角落；

「書裡相遇．閱讀相聚｜Library for All」，則引導青銀世代從自身的閱讀經驗出發，並透過觀察、攝影與拼貼創作，打造讓「青銀共學、跨代共創」的共享空間。

十二月即將謝幕之際，則推出「時光留閱?回娘家」懷舊活動，讓市民在告別與期盼之間，重溫過往，同時參與未來。「時光留閱回顧展」，將展出三重分館最具代表性的「悅讀一夏」活動成果繪圖與作文作品；「圖書館之友沙龍茶會」，則邀請大壁畫與悅讀一夏歷屆創作者回娘家，見證三重分館邁向新里程碑的重要時刻。