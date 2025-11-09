新北市圖第二總館 邀民眾命名

新北市圖第二總館預計民國一二０年完工，為提升市民的參與感新北市圖即日至十一月廿三日舉辦「命名活動」，邀民眾參與為新館命名。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

將在三重區興建的新北市圖第二總館預計於民國一二０年完工啟用，為提升市民的參與感，新北市圖總館九日起至十一月廿三日舉辦「命名活動」，邀民眾集思廣益，共同參與第二總館命名活動，一起迎接廿一世紀新型態圖書館的到來。

新北市圖第二總館將座格三重，三重分館即將走入歷史，市圖書館特別三重分館推出「城視跨閱」懷舊．迎新系列活動昨日啟動。 （記者吳瀛洲攝）

新北市圖表示，現有三重分館已有四十七年歷史，陪伴在地居民走過無數時光，隨著第二總館計畫啟動，舊館即將走入歷史；為紀錄舊館在地居民數十年的回憶，並讓建築界及市民更加了解市圖第二總館的規劃，九日起至十二月二十日在三重分館推出「城視跨閱」懷舊．迎新活動，邀全民共同參與未來藍圖。

「城視跨閱」懷舊．迎新活動九日上午於三重分館展開，民眾除可透過「藍圖映閱」第二總館首獎藍圖展，一窺未來第二總館的雛形；還可以透過展區的《記憶之線》與《願景之網》互動牆，或者臉書提案等方式，共同參與新館命名活動。

市圖指出，「城視跨閱」迎新活動包括九日至十一月廿三日的新館命名活動，及三場次「眾聲參閱」議題工作坊分別為：十六日「打開圖書館的心門─Library for People」，將邀請參與者透過觀察、思考，重新想像圖書館的空間樣貌，並藉由空間共創體驗活動；廿三日「書裡相遇．閱讀相聚─Library for All」；廿九日「長大的圖書館─Library for Future」。