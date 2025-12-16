新北市圖迎國際移民日 多元文化旅人 認識異國體驗

迎接十二月十八日國際移民日，新北市圖邀請新住民擔任多元文化老師，分享家鄉文化。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

迎接十二月十八日「國際移民日」，新北市立圖書館新莊裕民、聯合、福營分館及萬里分館、金山分館、中和分館推出「多元文化旅人」活動及多元文化電影院等，讓民眾感受異國文化風情。其中，中和分館推出「閱讀無國界」到站服務，送書香至移民署新北市服務站，讓新住民有機會閱讀家鄉的書，享受閱讀樂趣。

為鼓勵新住民利用圖書館，市圖推廣多元文化閱讀，這次推出「多元文化旅人」活動，邀請來自印尼、泰國、越南、菲律賓等國家的新住民擔任多元文化老師，和大家分享家鄉文化，讓更多的新住民文化被看見。

市圖館長吳佳珊表示，活動內容包括「移民的一百種姿態」主題書展、「新朋友‧好朋友」異國文化互動體驗、「熊抱多元文化融合遊戲」及多元文化電影院等。

市圖指出，新莊裕民分館十九日由印尼籍講師透過自製皮影戲紙偶及「印尼播棋」益智遊戲，帶大家認識印尼文化；二十日有泰國與越南講師帶領民眾體驗踩椰殼、投壺與越南賓果，認識傳統遊戲。二十七日則推出「紫色玩具熊─多元文化融合遊戲」運動會，透過有趣的闖關活動體驗多元文化的融合。

「新朋友‧好朋友」異國文化互動體驗包括十八日萬里分館「印尼蠟染Batik」手作體驗；二十及二十七日中和分館菲律賓耶誕飾品「聖誕星parol」與泰國水燈ＤＩＹ；二十二日金山分館「舌尖上的傳統味—台灣食藝文化體驗」，教新住民學習製作經典的台灣點心「芋粿巧」。

另中和分館十八、十九日規劃新住民傳統服飾文化體驗，只要借閱五本書即可換穿越南、泰國及印尼等東南亞傳統服飾拍照，完成指定任務還可兌換精美小禮。