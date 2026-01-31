新北市圖迎春推年節閱讀福袋

農曆春節到來，家家戶戶開始準備年終大掃除，新北市立圖書館歡迎民眾將家中不再閱讀的好書捐出，參與新北市漂書活動，捐書100本，還可免費到府載運。（圖：新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館表示，距離春節不到一個月，新北市的家庭開始進行歲末年終的大掃除。新北市立圖書館誠摯邀請民眾捐出家中不再閱讀的好書，參與新北市的漂書活動，讓這些好書得以繼續流傳。圖書館將會把所有募集到的好書放置於各漂書站點，供年節返鄉及過年出遊的民眾取閱。

為迎接農曆春節，新北市立圖書館總館於二月九日至二月十三日準備了應景的「年節閱讀福袋」。圖書館精心挑選了五本適合春節期間閱讀的好書，透過趣味的書袋盲借活動，增添過年的儀式感，並希望大家能帶著對新年的期待，共同來閱讀好書，增添好運。

此外，圍爐吃年夜飯是過年的重頭戲，「好書上桌·幸福滿桌」的漂書活動則為讀者準備了豐盛的「書香年菜」，涵蓋文學小說、烹飪、手作、旅遊、兒童圖書等各式各樣的書籍，喜愛者皆可免費帶回家，希望讓大家在過年期間不僅能享用美味佳餚，還能豐富精神食糧。

圖書館長吳佳珊表示，為了讓熱愛閱讀的民眾能在年節期間悠閒享受閱讀的樂趣，新北市二十九區的圖書分館共準備了超過一萬本各類熱門新書，以及上千部強檔影片和動畫。

春節期間，借閱冊數將提高至四十本，並延長借閱期限，歡迎民眾前來圖書館挑選幾本喜愛的書籍，共度佳節，讓閱讀成為過年的一部分，豐富心靈的養分，使過年更具意義。相關活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢。