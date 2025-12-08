新北市土城東區扶輪捐熱顯像儀提升消防救災效能

記者黃秋儒／新北報導

為強化消防救災能量，新北市土城東區扶輪社於今（8）日在清水消防分隊舉行「熱顯像儀捐贈儀式」，此次由新北市土城東區扶輪社牽頭，並集結土城社、土城中央社、三峽社、土城山櫻社、三峽北大菁英社、新北城星社等多個扶輪社共同參與，更在市議員並也是清水義消分隊長彭一書議員協助牽線下，順利促成捐贈，為第一線消防同仁提供更安全有效的救災裝備。

典禮現場包括彭一書議員、林金結議員、土城區公所區長周晉平、土城義消中隊長蔣明龍，以及多位扶輪社友、消防與義消夥伴共同參與，消防局第五救災救護大隊長高宗祺到場代表受贈，感謝各界對消防工作的持續支持。

新北市消防局第五大隊大隊長高宗祺表示，近年土城地區快速發展，住宅聚落與工業區密集，火警及救災案件呈現上升趨勢，熱顯像儀能穿透濃煙協助辨識受困位置，並掌握火場熱源變化，是消防人員在高危險環境中的關鍵救援工具，有助大幅縮短搶救時間、降低事故風險。本次捐贈不僅補足清水消防分隊現階段裝備需求，也象徵社會各界對消防工作的重視與肯定，企業與社團的善舉如同後盾，讓前線同仁更加安心投入守護市民的工作。再次感謝土城東區扶輪社及各參與社友的公益行動，以及彭一書議員長期支持消防救災的付出，未來將持續與地方團體合作，共同打造更安全的生活環境。