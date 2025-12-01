新北市場大躍進！6市場奪五星、總獎金135萬元創新高

新北市長侯友宜親自出席2025台灣五星集頒獎典禮。（新北市場處提供／孫敬新北傳真）

由經濟部商業發展署主辦的「2025台灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」成果揭曉，新北市市場處今（1）日盛大舉行「2025新北市傳統市場競賽評核頒獎典禮」。新北市本次共有34座市場、512處攤位報名參加，共有6座市場獲得5星、10座4星、10座3星；樂活名攤類則有19攤5星、94攤4星、261攤3星。

特別值得關注的是，新北市共計囊括113攤4星或5星級樂活名攤，數量為全國之冠。為鼓勵市場持續精進，今年度評核獎勵金規模大幅增加100萬元，總獎金達135萬元，將提供給所有獲得3星以上認證的市場與攤商。

廣告 廣告

新北市長侯友宜親自出席頒獎典禮並致詞表示，新北市場在本次評核中爭取了全國最多的4、5星榮譽，這要感謝所有市場攤商夥伴的努力。

侯市長指出，為全面提升新北市場的整體環境與服務品質，新北市持續推動大規模的公有市場改建及改造計畫。自民國108年推動市場改造以來，至今已完成14座市場改造、3座新改建，後續將再完成7座市場改造及6座市場新改建，30座市場改建總投入經費約70億元。

除了著重市場硬體設備的更新外，市場處也同步在軟體方面導入行銷、數位化與品牌輔導，成功讓傳統市場持續轉型，成為兼具「傳統人情味」與「現代便利性」的現代化消費空間。

本次評鑑中的亮點之一，是首次獲得5星市集殊榮的鶯歌美食廣場。該廣場成功利用市場閒置空間，融入鶯歌在地磚窯特色文化，並引進中式、日式、異國料理及甜點輕食等特色商家，成功形塑出具質感的現代化「食旅空間」。

鶯歌美食廣場會長鄭昭雄回應，本次能順利獲獎，歸功於市場處、自治會幹部及所有攤商的團隊合作，使他們能夠專心準備評鑑。未來，鶯歌美食廣場將以全新的面貌及5星市集之姿，持續精進、提升整體品質，為市民打造更加優質、舒適的用餐環境。

在樂活名攤方面，首次獲得5星名攤的攤商同樣備受矚目：

一、鶯歌美食廣場「大媽牛肉麵」： 憑藉「風味多元、選品精緻」，深受家庭客與遊客喜愛。

二、五股市場「三本味」： 展現攤位外觀形象創新美感，後場擺設整齊，並擁有日式料理老師證書，而同市場的「鵝卡桑上等鵝肉」則以LOGO設計兼具美觀與特色，加上食品溯源透明化，雙雙首次獲得5星樂活名攤。

市場處強調，透過市場評核機制與獎勵金的鼓勵，不僅能提升市場的整體環境與服務品質，更讓新北市的傳統市場在全球競爭中展現出更強大的生命力與競爭力。

更多中時新聞網報導

NBA》愛德華茲末節個人秀 灰狼險退綠軍

柯淑勤女兒承衣缽 杜蕾獲亞洲電視大獎女配角獎

告五人再挺公益零唱酬