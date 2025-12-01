新北市場樂活名攤評核揭曉 侯友宜頒獎盼未來更加美好
「2025臺灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」成果揭曉，新北市政府市場處今(1)日舉行「2025新北市傳統市場競賽評核頒獎典禮」，邀集獲獎市場與名攤代表齊聚一堂交流經驗，並由侯友宜市長親自頒獎鼓勵，共同期盼市場未來更加美好。
侯友宜表示，今年市場的競賽評核新北市共有34座市場、512處攤位報名參加，得到5星的市場共有6座、4星10座、3星有10座；另樂活名攤的部分，5星有19攤、4星94攤、3星261攤；其中4、5星加起來共113攤，是全國最多的，也感謝所有市場攤商夥伴大家努力，為新北市爭取榮譽。
侯友宜指出，為了提升新北市市場整體環境與服務，近年持續辦理公有市場進行改建及改造，自108年推動市場改造以來，至今已完成14座市場改造、3座新改建，後續將再完成7座市場改造及6座市場新改建， 30座市場改建(造)總投入經費約70億元。除了著重市場硬體設備更新外，在軟體方面上，也導入行銷、數位化與品牌輔導，讓傳統市場持續轉型為「傳統人情味」與「現代便利性」兼具的現代化市場。
首次獲得五星市集的鶯歌美食廣場，係利用市場閒置空間，打造鶯歌在地磚窯特色文化，引進中式、日式、異國料理及甜點輕食特色商家，形塑具質感的現代化食旅空間；會長鄭昭雄說，評鑑期間正值廣場執行經濟部市集與攤舖改造計畫，因有市場處、自治會幹部及所有攤商的協助，使我們能無後顧之憂，專心準備評鑑，對我、自治會團隊而言，這是非常成功的teamwork 經驗。未來將以全新面貌及五星市集之姿，持續精進、提升整體品質，為民眾打造更加優質、舒適的用餐環境。
鶯歌美食廣場深受家庭客喜愛的「大媽牛肉麵」，是遊客口耳相傳的美食口袋名單，這次也首次獲得5星的樂活名攤，評審團對其「風味多元、選品精緻」給予高度肯定；另外五股市場的「三本味」以攤位外觀形象創新具美感、後場擺設整齊美觀，並擁有日式料理老師證書。
更多新聞推薦
其他人也在看
新北市65歲長輩破80萬人 侯友宜推「10大友善樂齡政策」迎新世代
新北市府今天在新北市民廣場舉辦「80萬銀力耀新北、幸福城市耶誕盛典」活動，安排社區關懷據點長輩展演，與市集攤位，市長侯友宜表示，新北市65歲以上長輩現已逾80萬人，邁入超高齡時代，市府推出「10大友善樂齡政策」，像提前完成120家日照中心建置，以更完整的支持系統，迎接新時代。自由時報 ・ 1 小時前
台中慈濟醫院歲末祝福 醫療遇見佛法翻轉人生
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】「演繹只是此時此刻，但是我們發願讓每位同仁對病人的愛，成為日常！」台中慈濟互傳媒 ・ 5 小時前
獅潭鄉仙草花節 湧人潮
苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。苗栗縣政府昨（廿九）日與獅潭鄉公所、鄉農會在大東勢花田舉辦仙草花節開幕活動，吸引無數遊客置身花海留下美麗倩影。縣長鍾東錦與花農們盛情邀約國人到獅潭賞花，並品嚐仙草和仙草創意風味料理。縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、行政院中部辦公室副執行長李貴富、獅潭鄉長劉淑能、代表會主席林昌元、獅潭鄉農會理事長古明育等三巨頭上午一起為仙草花節活動揭幕，多個鄉鎮市長及地區議員也到場共襄盛舉，感受獅潭鄉紫色花海的浪漫饗宴。獅潭鄉長劉淑能指出，獅潭仙草花節從第一年的「一坵田」到現在已經超過一公頃，現在正值盛開，一整片的紫色花海，就像南法的普羅旺斯的薰衣草田一樣，相當浪漫，尤其花季期間大片的花海隨風搖曳，蜂、蝶飛舞，美不勝收。縣長鍾東錦指出，農業結合 ...台灣新生報 ・ 1 天前
苗栗獅潭鄉仙草花節登場 浪漫紫色花海就像普羅旺斯
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣獅潭鄉的仙草花盛開，片片花海隨風搖曳，引人入勝。縣府與獅潭鄉公所、農互傳媒 ・ 1 天前
屏東週末好熱鬧！肉圓節、釀醬生活節、中華路市集 人潮湧現
屏東市這個週末假期好熱鬧，除了屏東聖誕節燈飾外，屏東肉圓節、釀醬生活節也分別在千禧公園及勝利星村舉辦，加上中華路市集活動舉行，吸引了大批的人潮前來，讓市區格外熱鬧，縣長周春米歡迎大家來屏東看燈飾、逛市集，好吃又好玩。這個週末假期屏東公園有屏東聖誕節活動，整個公園佈置各種大型的燈飾，吸引了滿滿人潮，鄰自由時報 ・ 1 天前
屏東廟會「鱷魚趴供桌」 民眾新奇圍觀：好特別！
屏東縣 / 綜合報導 屏東崁頂鄉有廟會活動，慶祝神明誕辰，放鞭炮煙火、還有精彩表演等等，但掀起討論的，是桌上的祭品，只見一隻約40台斤的鱷魚，就趴在祭品桌上，不少民眾都來圍觀，拍照錄影，因為很少這麼近距離看到鱷魚，但這隻鱷魚，價錢也不便宜，算一算也要破2萬元。廟會活動放鞭炮煙火，還有各種陣頭表演，熱鬧又精彩，但等等，這祭品也太特別，只見祭祀舞台，出現一隻鱷魚趴在那，體型還不小，讓不少民眾驚呼連連，因為以前很少見。民眾說：「很神奇，很稀奇，口味，我沒有吃過耶，很氣派，(很多人來看嗎？)，對。」在屏東崁頂鄉的廟會活動，昨(29)日當地神明誕辰，鄉里舉辦遶境活動，結果有民眾，獻上整隻鱷魚，當作祭品，氣勢超驚人，不少人是第一次這麼近距離，看到鱷魚，一出現就吸引目光，也掀起話題。會場主人家吳主委說：「大家看到都覺得很驚訝，可能會叫認識的人來料理，看是用三杯還是怎樣，好像三杯比較好吃，好像是彰化的宮廟單位送的。」一般廟會常見的都是成年豬公，這回出現鱷魚，實在是很驚喜，民眾狂拍照，但這隻鱷魚價錢也不便宜。根據了解，一隻烤全鱷，大約40台斤，每斤600元的價格，一隻就要破2萬元，慶祝神明誕辰，活動祭品，比吸睛比氣派，也意外掀起話題。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
高雄海線潮旅行萬人朝聖 在梓官海濱感受海味風情
記者吳文欽／高雄報導 高雄市觀光局主辦之高雄海線潮旅行廿九日在梓官赤崁…中華日報 ・ 1 天前
北港媽祖睽違5年北上艋舺 與「老朋友」青山王相會
台北市 / 綜合報導 台北市年度宗教盛事，艋舺青山王祭將在下個月9日登場，適逢青山宮建宮170週年，廟方邀請雲林北港朝天宮媽祖北上，與青山王相會共同遶境。特別的是這回北港媽祖搭乘火車北上，讓許多人覺得相當新奇，實際上這就是日治時期，媽祖北上的交通方式；而媽祖所到之處，都聚集相當多信眾，還有人帶著平安符分送結緣。信眾們大聲迎接北港朝天宮媽祖，暌違五年祂再次北上艋舺，與「老朋友」青山王相會遶境，許多信眾虔誠追隨，就連長年住在台灣的外國朋友也來朝聖，還有人帶著求來的平安符與其他人結緣， YouTuber村長比昂說：「志工奶奶們他們就是親手縫製平安符，遇到一些外國朋友或者是說，對宗教文化可能不是那麼熟悉的朋友，也跟他們分享，那我覺得這就是一個很棒的外交國民外交。」信眾說：「之前白沙屯媽祖的活動，他(外國朋友)都時間上比較沒辦法配合，所以這次剛好青山宮的這個活動，因為我也沒有參加過，所以來體驗一下。」能請來北港媽祖，就是因為艋舺青山宮建宮170週年，而且他們選擇從雲林搭乘火車北上，為了紀念日本時代，北港媽祖坐火車到艋舺的傳統。時間再回溯到1917年，當時青山王與北港媽組，在龍山寺前相會的經典畫面，這回也將再次重現，台北朝天宮副主委王群崧說：「北港媽祖都是去外地都是受邀，受對方的廟宇來邀請這樣。」台北朝天宮副主委王群崧說：「會來贊境青山王的遶境。」一年一度的艋舺青山王祭，是台北市三大宗教盛事之一，北港朝天宮媽祖北上共襄盛舉，增添更多亮點。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
不忘初心散播愛 臺中榮總志工大會展現醫療溫度
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中榮民總醫院於今（30）日舉辦「第50期志工表揚大會暨全隊教育訓練」，共互傳媒 ・ 1 天前
耶誕點燈揭開歲末序曲 黃偉哲預祝市民迎接更美好的全新一年
《2025幸福台南．耶誕點燈》昨日在民治市民廣場熱鬧登場，活動除有豐富文創市集及親子DIY、小小波麗士、北極熊遊樂氣墊等攤位，並邀請金鐘獎主持人陳凱倫及新光之星謝聖凱、軍中情人周子寒及新營囝仔音樂鬼才鄭進一等藝人精彩演出，吸引眾多民眾前來參與。黃偉哲更於晚間親臨...CTWANT ・ 1 天前
2025秋之盛典活動嘉義登場 親子體驗結合摸彩超好玩
南部中心／鄭榮文、蘇晟維 嘉義報導為了慶祝農民節，嘉義中埔鄉公所攜手農會，舉辦秋之盛典活動，29日下午在中埔水資源保護區內的獨角仙農場登場，豐富的活動從白天辦到晚上，不但有各種親子體驗，晚上還有精彩的金曲演出及摸彩活動，讓場面十分熱鬧。嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）找來金曲歌王黃文星現場演唱，嘉義中埔鄉公所攜手地方農會，舉辦2025秋之盛典活動，邀來地方鄉親一起慶祝農民節，中埔鄉長李碧雲表示，「藉由活動的設計，讓大眾對我們的水資源，還有水的循環以及極端氣候，這三者之間的重要性。」嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）受到七月丹娜絲風災的影響，讓中埔在地的鄉民及農民，受到了很大的經濟衝擊，鄉公所想藉由這次的秋之盛典，讓大家更重視水資源、水循環與極端氣候等環境議題，不但鄉公所的同仁親手用一片一片的亮片，編織了這個金光閃閃的舞台，還規劃了一整天的精彩活動，不但有彩繪風箏，讓小朋友現場放電，還可以在水溝體驗釣蝦活動，重溫過往的農村時光。嘉義縣中埔秋之盛典，29日熱鬧一整天。（圖／民視新聞）參加民眾：「非常地好玩，帶著兩個小朋友來畫風箏，下次還要來。」，另一位民眾說，「帶小朋友來撈蝦，然後我們撈到五六隻，好好玩！很開心。」 ，中埔鄉農會總幹事李甯潔表示，「活甕有DIY釣蝦還有這個風箏的彩繪，另外還有玩泡泡，另外也結合了食農教育，有酪梨牛奶DIY。」農會也舉辦了秋日野趣小旅行，一開放報名就迅速秒殺，還有農民現場分享地方特產酪梨，跟大家一起歡度這個豐富的週末假期。原文出處：2025秋之盛典活動嘉義登場 親子體驗結合摸彩超好玩 更多民視新聞報導學生問中國會打來嗎？賴清德喊就是要準備：勿恃敵之不來下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度與200位高中生暢談青年政策 賴清德：共同努力讓台灣比現在更好民視影音 ・ 1 天前
開公司到邁向國際 身障生命不受限獲衛福部表揚
（中央社記者沈佩瑤台北29日電）在12月3日國際身心障礙者日前夕，衛生福利部今天表揚10名在不同領域大放異彩的身心障礙者，從成立創新遊戲公司到站上國際漫畫舞台，展現生命不受限姿態。中央社 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 18 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
冬盟》震撼！差點無安打比賽 中職遭韓職完封寫慘紀錄
亞洲冬季棒球聯盟台灣山林隊今天前7局無安打，即便8局下靠許賀捷的代打安打，逃過冬盟史上第一場無安打比賽，最終仍以0：4遭完封，韓職聯隊靠鄭㥥寯完封勝為冬盟最終戰寫下完美句點。韓職聯隊推派鄭㥥寯扛下先發投手，他前一場就以7局無失分完全宰制台灣山林隊，今再對戰前7局無安打，8局下對許賀捷第4顆被敲出中間自由時報 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前