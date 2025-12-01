新北市場樂活名攤評核揭曉 侯友宜頒獎盼未來更加美好





「2025臺灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」成果揭曉，新北市政府市場處今(1)日舉行「2025新北市傳統市場競賽評核頒獎典禮」，邀集獲獎市場與名攤代表齊聚一堂交流經驗，並由侯友宜市長親自頒獎鼓勵，共同期盼市場未來更加美好。

侯友宜表示，今年市場的競賽評核新北市共有34座市場、512處攤位報名參加，得到5星的市場共有6座、4星10座、3星有10座；另樂活名攤的部分，5星有19攤、4星94攤、3星261攤；其中4、5星加起來共113攤，是全國最多的，也感謝所有市場攤商夥伴大家努力，為新北市爭取榮譽。

侯友宜指出，為了提升新北市市場整體環境與服務，近年持續辦理公有市場進行改建及改造，自108年推動市場改造以來，至今已完成14座市場改造、3座新改建，後續將再完成7座市場改造及6座市場新改建， 30座市場改建(造)總投入經費約70億元。除了著重市場硬體設備更新外，在軟體方面上，也導入行銷、數位化與品牌輔導，讓傳統市場持續轉型為「傳統人情味」與「現代便利性」兼具的現代化市場。

首次獲得五星市集的鶯歌美食廣場，係利用市場閒置空間，打造鶯歌在地磚窯特色文化，引進中式、日式、異國料理及甜點輕食特色商家，形塑具質感的現代化食旅空間；會長鄭昭雄說，評鑑期間正值廣場執行經濟部市集與攤舖改造計畫，因有市場處、自治會幹部及所有攤商的協助，使我們能無後顧之憂，專心準備評鑑，對我、自治會團隊而言，這是非常成功的teamwork 經驗。未來將以全新面貌及五星市集之姿，持續精進、提升整體品質，為民眾打造更加優質、舒適的用餐環境。

鶯歌美食廣場深受家庭客喜愛的「大媽牛肉麵」，是遊客口耳相傳的美食口袋名單，這次也首次獲得5星的樂活名攤，評審團對其「風味多元、選品精緻」給予高度肯定；另外五股市場的「三本味」以攤位外觀形象創新具美感、後場擺設整齊美觀，並擁有日式料理老師證書。

