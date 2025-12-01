新北市場4星名攤多達113攤 連4年全國第1

經濟部辦理優良市集暨樂活名攤評核，4星以上的樂活名攤，新北市佔113攤，連4年為全國第1多。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部「2025台灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」，在樂活名攤4星以上的殊榮，新北市就佔113攤，連續4年為全國第1多，包括鶯歌美食廣場「大媽牛肉麵」，以及五股市場「三本味」、「鵝卡桑上等鵝肉」等，新北市長侯友宜今天頒獎鼓勵新北得獎市場、攤商，期盼市場未來更加美好。

經濟部商業發展署主辦市集名攤評核計畫，評核內容強調攤位特色、衛生條件及商品品質之外，更注重市場意象、美學設計、e化建置、多元支付、多語標示及各類消費者服務等，評選出優良市集224處、樂活名攤3207攤，本次全國共439攤獲4星以上殊榮，新北市佔113攤。

新北市府市場處今天為得獎的新北各市場、攤商舉辦頒獎，侯友宜表示，自2019年推動市場改造以來，至今已完成14座市場改造、3座新改建，後續將再完成7座市場改造及6座市場新改建，30座市場改建、造投入經費約70億元。

市場處指出，首次獲得5星市集的鶯歌美食廣場，是利用市場閒置空間，打造鶯歌在地磚窯特色文化，引進各國料理及甜點輕食特色商家。鶯歌美食廣場自治會會長鄭昭雄表示，廣場未來將以全新面貌及五星市集之姿持續精進。

鶯歌美食廣場「大媽牛肉麵」，評審團對其「風味多元、選品精緻」給予高度肯定；五股市場的「三本味」攤位外觀形象創新兼具美感，以及「鵝卡桑上等鵝肉」LOGO(店面標誌)兼具美觀與特色、食品溯源透明，皆是此次5星樂活名攤之一。

