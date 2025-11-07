新北市好人好事代表表揚 侯友宜：善行是社會向前的最大力量

▲侯友宜希望透過表揚典禮，帶動更多善舉的循環。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】「114年新北市表揚好人好事代表頒獎典禮」於今（7）日舉行，共18位長期投入公益與社會服務的市民獲新北市長侯友宜頒獎表揚，侯友宜感謝每一位願意為他人、為新北市付出的市民朋友，成為讓這座城市進步的力量。

侯友宜表示，每一位默默行善的市民，都是支持社會向前的重要角色，也讓新北變得更加溫暖，希望透過表揚典禮，讓善的行動被學習，帶動更多善舉的循環。他也感謝各里長、社區夥伴與評審團隊多年來用心推舉，讓這些溫暖故事被社會看見。

侯友宜提到，許多得獎者不求回報的善心令人感動，如汐止區鄭陳阿園女士，辛苦養育六名子女仍不忘投入環保與公益，從捐車、捐物到長期志工服務，都是社區典範；淡水區王里女士多年熱心鄰里，更在新冠疫情期間主動送物資幫助獨居長者；明志科技大學黃道易副教授則以專業投入火災鑑定，協助多起電動車事故調查，為城市安全盡心力。

社會局補充，本年度好人好事代表共18位，分別為：鄭陳阿園、王里、黃麗穎、莊平海、陳雪嬌、周寶玉、林季臻、張經宜、陳鳳釐、黃熖銅、楊麗芬、顏志鵬、黃道易、吳柏震、郭議罄、李長昇、邱建安、黃麗伃。典禮中也邀請得獎人發表感言，傳達愛與善的正面能量。