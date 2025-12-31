新北市學生科學研究獎助成果發表 展現多元研究實力

14學年度學生科學研究獎助計畫成果發表會合影。(新北教育局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

為深化學生科學素養與探究能力，新北市教育局今（31）日在北新國小舉辦「114學年度學生科學研究獎助計畫成果發表會」。本年度共計74件作品參賽，經專業審查後31件入選成果發表，最終22件獲得最佳研究獎，展現學生從生活觀察出發、以科學方法解決問題的豐碩成果，也看見新北長期深耕科學教育的扎實能量。

承辦學校北新國小施裕明校長分享指出，學生科學研究獎助計畫以「做中學」為核心，鼓勵學生主動提問、設計實驗並進行研究發表。透過提供研究資源與專業指導，引導學生在歷程中培養科學思維、問題解決與創新能力，讓科學不再只是課本知識，而是能與生活緊密連結的學習實踐，為未來學習與生涯探索奠定關鍵基礎。

樹林高中學生專注投入實驗操作，培養科學研究能力。(新北教育局提供)

中正國小高幸繹、何姵蓉、許庭睿、楊可伃、欒士學及李怡萱同學，在師長指導下，從通過複審到與教授實際面談、操作實驗，過程中不僅過得專業建議，更拓展對科學研究的視野；大崁國小何邵穎、黃凱陽、陳珉邑、林宜橙同學為了過敏與糖尿病同學，特別以紅麴米麵包為研究主題，針對無麩質米麵包容易塌陷與老化的問題反覆實驗，最終找到健康紅麴米麵包「黃金配方」，讓科學探索充滿樂趣；昌平國小葉桓宇、顏晨旭、蕭于彥同學結合AI影像辨識，提升健康操參與度與肢體動作正確率，靠著集思廣益成功克服實驗挑戰；樹林高中劉育廷、鄭力瑋、張紫綺同學在反覆嘗試中學會系統性解決問題，並鍛鍊團隊合作、耐心與抗壓能力；東湖國小林睿希、許嘉恩、蔡忞修同學透過課餘實作完成實驗，累積課本外的關鍵能力，展現科學探究帶來的成長與收穫。

新北教育局表示，新北市以「科研＋科普」雙核心推動科學教育，從「學生科學研究獎助計畫」與科展培訓出發，串聯學校與大學教授、資深專家教師的專業指導，厚植學生研究實力，並於第65屆全國科展勇奪6件全國第一、49件全國獲獎數最多的亮眼成績；在科普推廣方面，透過新北科學日及科普環島列車等活動向下扎根，並於2025 IEYI世界青少年發明展榮獲3金3銀1銅、世界機關王大賽再摘10項大獎，展現新北學生的國際競爭力。