新北市寒冬暖挺菜農 吳琪銘偕吳昇翰發放8千顆高麗菜救產銷

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

立法委員吳琪銘於今（7）日結合基層力量，針對高麗菜產量過剩導致價格崩跌的問題展開援助。首站選在新北市樹林區鎮南宮啟動「寒冬暖挺菜農」任務，預計在土城、三峽、鶯歌及樹林等區發放8000顆高麗菜，以實際採購行動緩解農民面臨的生計衝擊。

吳琪銘指出，農民是台灣社會最重要的根基，當市場產銷失衡時，民意代表應即時伸出援手。他強調，自己與議員參選人吳昇翰皆為雲林子弟，對農民在寒冬辛勤耕作卻面臨虧損的境遇感同身受，因此決定站出來為家鄉菜農出力，確保農民勞動成果不被埋沒。

吳昇翰表示，近期高麗菜大盤價格跌破20元，市場價格崩跌直接衝擊農民，農民收入無法填補種植成本，陷入入不敷出的窘境。他呼籲政府應加強農產品行銷並將通路多元化，從制度面提升保障。此外，地方與中央應共同建立產銷預警機制，以應對氣候變化帶來的市場波動。

現場發放行動也帶動市民對農業現況的認識。吳昇翰提到，透過採購並分送蔬菜，除了協助去化過剩產量，更希望能喚起社會大眾對農民處境的關懷。未來，他將持續關注農民權益與農業發展議題，與地方各界攜手合作，讓支持在地農產成為社會共識，營造回饋農民的正向循環。

吳琪銘表示，穩定農業生計是地方發展關鍵，未來服務團隊會持續追蹤產銷狀況。今日在新北樹林的活動僅是第一步，後續將延伸至土城、三峽及鶯歌等區，串聯更多市民共同響應。新北市各級民代將持續站在第一線守護農業價值，確保農民汗水能換來公平回報與社會尊榮。

