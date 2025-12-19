新北市工業會成立50週年！ 侯友宜親臨頒獎攜手企業邁向「AI與永續」新紀元





新北市作為台灣工業發展的搖籃，工廠數量長年居全國之冠。新北市工業會自民國64年成立以來，始終扮演政府與企業間最堅實的橋樑。

表揚名單亮點： 活動特別邀請侯友宜市長頒發獎項，受獎名單包含20家陪同工業會創會至今的「50年會員」，以及15家在創新、社會責任表現傑出的標竿企業。獲獎企業中不乏中國砂輪、台灣松下、全球傳動、佳能企業等知名大廠，展現了新北產業深厚的底蘊與生命力。

理事長觀點： 陳正剛理事長指出，50年來台灣經歷了經濟起飛、金融風暴、疫情與中美貿易戰，如今面臨關稅與AI轉型浪潮，憑藉著會員廠商與市府團隊的相互扶持，新北產業仍能持續屹立不搖。

新北市工業會理事長陳正剛

展望下一個50年：串聯市府資源，助企業搶佔國際新商機

為應對全球產業環境變遷，新北市政府積極提供資源，協助廠商邁向國際化與智慧化：

國際接軌： 目前正受理報名「2026年中東國際先進科技展參展團暨阿曼出口拓銷團」，協助企業拓展新興市場。

空間布建： 「新北國際AI+智慧園區招商案公開標租案」已正式公告，提供高品質的產業用地供企業運用。

新北市工業會表示，未來將持續辦理專業講習課程、優良企業參訪及跨業交流活動，與市府團隊攜手，為會員廠商打造具備國際競爭力的永續經營環境，為下一個五十年的輝煌打下基礎。

