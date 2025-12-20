新北市府加強歡樂耶誕城維安部署

記者林普天／新北市報導

因應重大治安事件，新北市長侯友宜今(20)日前往新北歡樂耶誕城指揮所了解維安部署情形，侯友宜表示，昨天發生這樣一個嚴重的重大隨機殺人事件，對這種暴力犯罪，嚴加的譴責，同時昨天在第一個時間，就立即啟動各項公共活動的地方，來做好整個安全的維護。

侯友宜說，今天一早就去探視在這件事件受傷的新北市市民朋友，希望他們能夠早日康復，當然更期待在昨天事件發生以後，能夠快速地檢警調來釐清事實的真相，來安定人心，讓這個事件的來龍去脈對國人能夠釐清以外，也能夠讓民眾更加的瞭解。尤其面對這個事情，除了釐清事實真相以外，要藉這個事件不斷地去省思，如何做到整個預防，悲劇不要再發生，所以今天也是特別藉這個機會，大家面對這個事情，要不斷地去調整，未來面對重大事情如何去強化、演練，以及強化這個事情事先的預防，包括現階段可能有人藉這個事件在做社會不安定的傳播，不管是網路傳播、口語傳播，甚至故意要製造一些事端的，要全力加強戒備，遏止事情再發生。

新北市長侯友宜前往新北歡樂耶誕城指揮所了解維安部署情形。(新北市政府提供)