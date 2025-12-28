新北市府啟動地震應變機制 土石坍方加速搶修

記者林普天／新北市報導

臺灣東部海域昨(27)晚發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度達4級，新北市政府工務局啟動應變機制，全面巡檢橋梁與道路，新莊區龍安陸橋、板橋區中山路二段一處大樓發生磁磚掉落，第一時間獲報已到場處理；目前平溪區106線72.3公里處發生土石坍方，已調派人員與機具進場搶修，今(28)日下午3時恢復單向通車。

新北市工務局長馮兆麟表示，地震發生後，本局第一時間即依災害防救計畫啟動應變機制，加強巡檢全市48座橋梁及重要道路狀況，並要求工地自主檢查，以掌握災情確保公共安全，保障市民生命財產安全。近日仍發生餘震的可能，請市民朋友務必提高警覺，注意自身安全。

廣告 廣告

新莊區龍安陸橋於地震後出現部分柱面磁磚掉落，養工處說明，該橋梁主體結構初步檢視並無異常，掉落磁磚已於今(28)日凌晨3時30分清除完成，後續將全面拆除剩餘磁磚，預計12月30日完成後開放通行。

板橋區中山路2段巷弄一處大樓也發生外牆磁磚掉落，工務局迅速會同土木技師公會到場勘查，初步勘查共有部份結構樑柱尚無明顯損傷，後續將要求住戶施作外牆防護措施，以確保用路人的安全。

在山區道路方面，工務局表示，平溪區106線72.3公里處(往瑞芳方向)發生邊坡土石滑落，範圍長約20公尺、高50公尺，影響雙向通行。已於平溪端及瑞芳端設立交通管制點，目前區公所與養工處調派重型機具進場搶修，今日下午3時開放單向通車，將盡速搶修恢復雙向通車。

新莊區中央路（宏匯廣場周邊道路）因地震出現路面裂縫，已由養工處完成填縫改善，後續將辦理刨鋪工程，維護道路品質與行車安全。

平溪區106線72.3公里處發生土石坍方，新北市工務局第一時間已調派人員與機具進場搶修，今(28)日下午3時恢復單向通車。(新北市政府工務局提供)