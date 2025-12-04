新北市府屢蹭淡江大橋政績 白委林國成：大家都知道中央政府做的啦！

〔記者吳亮儀／台北報導〕由交通部公路局獨立建造的淡江大橋即將在明年五月12日通車，新北市政府近期屢蹭淡江大橋政績，卻頻遭打臉。民眾黨立委林國成今天(4日)在立法院質詢時說：「大家都知道(淡江大橋)是中央政府做的啦，地方政府沒有能力做這些啦，大家不要爭功諉過。」

立法院交通委員會今天上午舉行淡江大橋、測速照相和交通安全專案報告，除了國民黨立委洪孟楷要求交通部在淡江大橋路跑、自行車賽事多增加地方保留名額外，林國成也呼籲交通部多尊重地方意見，不要爭功諉過。

廣告 廣告

林國成說，肯定中央政府與地方政府共同努力結果，但要留意尊重地方權益、尊重地方政府意見，「我沒有指責誰對誰錯，中央政府也是政府、地方政府也是政府，爭這個沒意思啦，大家都知道(淡江大橋)是中央政府做的啦，地方政府沒有能力做這些啦，不要爭功諉過」。

林國成說，大家都知道淡江大橋是中央政府在非常困難情況下才去落成，但他每次看到報導上交通部和新北市政府爭功諉過，「我是很肯定中央政府的，我要拜託部長，不要好事情變壞事啦」。交通部長陳世凱也表示，交通部絕對沒有爭功諉過。

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋主體建造，僅僅能做淡水和八里的聯外道路，但新北市府多次「蹭政績」，早已引發交通部和公路局不滿。

【看原文連結】

更多自由時報報導

淡江大橋路跑洪孟楷要求再加名額 交通部打回票：有安全疑慮

新北議員批市府淡江大橋通車宣傳擺爛 新聞局：有限時間內積極規劃

台大爆多名學生收肺結核檢查通知 被匡列者幾乎都修過這堂課

基隆河油污案2業者排污開罰 竟都不是元凶

