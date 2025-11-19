新北市府廣場周邊人行道升級 歡樂耶誕城更添亮點

新北市政府前廣場周邊人行環境改善工程提前於10月底完工，為新北歡樂耶誕城增添色彩。(新北工務局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市政府持續建構友善人行環境，「新北市政府前廣場周邊人行環境改善工程」已於10月底提前完工，範圍涵蓋新站路、新府路及中山路一段，總長約460公尺，翻新人行道鋪面及擴大樹穴，營造更順暢的通行空間，讓市府門面與周邊環境煥然一新，也為一年一度新北耶誕城活動盛事增添色彩。

新北市工務局長馮兆麟表示，市府全力打造城市新美學，定名「府中雙城」做為城市品牌，並以人本環境為目標，採分期分區方式推動。市府前廣場北側的縣民大道已改善完成，東、西、南側人行道仍有多處老舊破損，加上路樹竄根造成鋪面嚴重高低差，行走環境不友善，排定在今年進行改善。

馮兆麟指出，「新北市政府前廣場周遭人行環境改善工程」依循以人為本的理念，全面翻修新站路、新府路及中山路一段的人行道鋪面，皆採灰色系設計，與縣民大道的廊道意象保持一致，並加大樹穴，消除因路樹竄根造成的高低差與龜裂情形，也調整鋪面坡度讓人行道不再積水。

負責施工的養工處長鄭立輝提到，本次工程改善17處斜坡道改用噴花地坪，兼具美觀及提高維護年限，另優化142處樹穴，避免未來再度竄根。改善面積總計 4,035 平方公尺，如期在「新北歡樂耶誕城」前完工，讓市府周邊以全新面貌迎接市民，展現新北打造人行友善城市的決心與效率。