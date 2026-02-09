新北市府徹夜搶修新莊自來水管線 今午提前完成修復、全線通行

工務局總工程司楊至中(右起)、養工處副總工程司黃柏升等人在場緊盯搶修進度。新北市工務局提供

記者黃秋儒／新北報導

新莊區新北大道、思源路與五工路口人行道天橋新建工程挖損自來水管線事件，新北市政府團隊徹夜投入搶修與應變，今(9)日上午交通與供水影響已逐步緩解，上班尖峰時間車流順暢，廠商將破損斷管切除並更換新管，同時清整周邊道路，提前於今日中午1時完成修復、恢復全線車道通行。

昨日事發第一時間前往現場視察的侯友宜市長強調，事件發生後，市府整合工務、消防、水利、交通、警察、區公所與自來水公司相關單位，從昨天到今日不眠不休搶修，「市府用最快速度、最大努力，確保民生用水與交通順暢」，市府已提前部署交通疏導，增派義交人力協助指揮，同時透過警廣及交通資訊系統即時發布路況，提醒用路人提早改道、分流行駛。。

市府與自來水公司全力搶修，今日切除破損斷管並完成更換新管作業，提前於中午全面完成修復並恢復正常供水。新北市工務局提供

工務局長馮兆麟指出，新莊區思源路跨越新北大道人行天橋昨日施工不慎挖損自來水管線，水公司昨日下午完成降壓供水及關閉水閥作業，晚間展開抽排水、管溝清挖及鋼板樁打設等作業，於今日清晨完成臨時擋土設施，順利露出破損管線。

馮兆麟提到，修復過程中，工程人員發現同一自來水管線尚有第二處破損漏水點，隨即擴大開挖範圍並打除混凝土，以確保後續修復品質與供水安全。今晨6時15分完成路面清理後，五工路往新北產業園區方向開放一車道通行，行人亦已引導改行對向人行道，上午尖峰時段整體車流運作順暢。

馮兆麟表示，自來水公司已於中午前完成更換新管並回填灌漿加固作業，隨即廠商清洗整理路面、移除堆置沙包，在中午1時提前開放五工路全線恢復通行，且全面恢復正常供水。

馮兆麟強調，後續將檢討施工管理與管線探勘流程，強化預防機制，避免類似事件再度發生，確保公共工程施工安全，守護市民用水及生活品質。