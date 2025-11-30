新北市府搶修淡水區20萬戶今下午五時起恢復供水

新北市府與自來水公司搶修完成換管、接管作業今（三十）日下午五時起恢復供水。（圖：新北工務局提供）

淡北道路工程施作基樁鑽掘時，施工廠商不慎鑽破地下自來水管，造成淡水區逾六萬戶長時間停水。新北市政府與台灣自來水公司連日全力搶修，克服排除各項障礙，今（卅）日下午四時許完成接管作業。新北工務局長馮兆麟三度到場視察，確認自來水公司預計今日下午五時起恢復供水。

淡北道路於十一月廿七日進行主線高架橋基樁挖掘時，鑽破管線，自來水公司自十一月廿八日起逐步減壓停水，影響淡水區十六里、約六萬二千戶。新北市府第一時間獲報立即啟動搶修，完成鋼板樁支撐及擋土設施。原定今日凌晨完工，因地下水大量湧出有坍方疑慮，緊急中斷施工。

馮兆麟指出，凌晨開挖時兩側地下水湧入，邊坡土層坍滑，緊急加設鋼板樁補強，確認安全後再度施工，導致復水時間延後。今日上午持續抽水，中午完成破損管線切割與清理，下午四時許自來水公司完成接管並進行排泥清汙，確認後下午五時起恢復供水。馮強調，工程施作前已完成管線調查、試挖與探測，並與自來水公司會勘確認。此次事件顯示圖資與現況落差，將邀集檢討勘驗，並研商補償機制，協調施工廠商啟動保險提供必要協助。

新工處長簡必琦表示，市府與自來水公司仍以搶災、恢復供水為首要目標，事故責任與賠償待確認原因後依約檢討裁罰。