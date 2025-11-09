即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

已經舉辦14年的新北耶誕城，由於活動期間常導致附近交通問題，因此未來的轉型議題引發諸多討論，甚至有網友替民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出政見，只要「停辦新北耶誕城」，在板橋應能拿到破6成的選票。蘇巧慧今（9）日表示，很高興提出此想法後，新北市政府也跟上來討論，若能升格為「新北耶誕城」其實是很好的想法。





今早9時45分，蘇巧慧、民進黨新北市議員翁震州等人，前往新北市新莊區的丹鳳國小風雨操場，出席由同黨立委吳秉叡所主辦的「大秉叔叔氣墊樂園」活動，並於行程中接受媒體聯訪。

廣告 廣告

蘇巧慧指出，這次是受到吳秉叡再次邀請，這幾年他在新莊舉辦的「大秉叔叔氣墊樂園」非常受歡迎，尤其是有翁震州議員加入之後，更多年輕的想法在裡面，爸爸媽媽都很喜歡帶小朋友一起來，當然她也身為新莊的委員之一，因此到場共襄盛舉，今天很高興再一次來到這裡。

記者問到，新北市政府好像針對新北耶誕城有重新規劃，耶誕城一直以來是板橋人民的困擾，您若上任新北市長後慧如何改善這個情況？

對此，蘇巧慧回應，她很高興在提出了這個想法之後，新北市政府也跟上，覺得可以再重新來討論這個已經舉辦14年的活動，「我的想法其實很清楚，就跟上次第一次回答一樣，這個活動其實就是應該要考慮在地經濟、交通，它對城市的意義」。

因此，蘇巧慧強調，若未來是朝著「多點繁榮」、「雨露均霑」與「交通紓解順暢」，同時具有在地經濟意義，若升格成為「新北耶誕城」其實是很好的想法，也期待市政府未來能夠朝這個方向，繼續做審慎評估與各項規劃。





原文出處：快新聞／新北市府擬調整耶誕城 蘇巧慧曝3期許：讓交通紓解順暢

更多民視新聞報導

獲民進黨徵召參選新北 蘇巧慧：用最好、最積極態度爭取市民認同

蘇巧慧確定競選新北市長 黃國昌恭喜後竟又酸：不令人意外

蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了

