新北市府盼跨機關平台協作 促淡江大橋如期通車

（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市政府今天說，「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」雖是未來式，但感謝交通部公路局證實市府今年3月就已說明將協辦路跑，也同樣期盼且全力協助完成淡江大橋如期通車。

淡江大橋預計2026年5月通車，通車前體驗活動目前規劃路跑、自行車等；公路局昨天說，淡江大橋未來是新北新地標，今年3月新北市府拜會時，曾簡報通車前路跑活動構想，當時新北市府人員說明由於已有其他既定路跑活動規劃，無法增辦，但會協助處理後續路權申請、交通維持等行政程序。

此外，媒體報導，淡江大橋由公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市府沒大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，不曾參與過淡江大橋主體建造，僅能做新北淡水區和八里區聯外道路。

不過，根據新北市府發布新聞參考資料，中央官員匿名放話無助雙方攜手。新北有負擔淡江大橋經費是事實，不解何謂「中央獨立建造」；交通改善需整體路網規劃也是事實，不解何謂「新北只會做聯外道路」。

中國國民黨籍立法委員洪孟楷透過社群網站臉書（Facebook）表示，已邀公路局研商，希望淡江大橋2026年4月中竣工後，安排在地居民先上橋試走，以踩街方式壓力測試，相關規劃會與在地公所配合並廣為周知。

民主進步黨籍立委蘇巧慧稍早在廟會活動接受媒體聯訪表示，無論建設或活動都需中央與地方共同努力才能順利完成；如果能讓地方聲音與角色更被看見，活動將更圓滿，大家也能共同分享成果與榮耀。她將持續溝通協調交通部及地方政府，希望化解歧見，推動後續活動順利進行。（編輯：李明宗）1141129