新北市府與長海國際同濟會共辦圍爐送暖弱勢

記者林普天／新北市報導

新北市政府社會局於農曆春節前夕，與長海國際同濟會，今（7）日共同舉辦第13屆「寒冬送暖、關懷兒童」活動，持續透過年節圍爐與物資關懷，支持弱勢家庭安心過年。活動邀請來自板橋、中和、新店、永和、蘆洲、樹林、鶯歌、泰山、五股、林口、新莊、三重等12個行政區，約600位弱勢家庭成員參與。新北市副市長劉和然出席活動並頒發感謝牌，並與同濟會會員進行「上菜秀」，展現私公協力的行動力。

長海國際同濟會會長黃進源表示，活動已連續辦理13年，仰賴會員長期投入與穩定支持，期盼在年節期間為弱勢家庭提供實質協助。今年現場共準備60桌年節餐宴，並致贈每戶500元春節紅包，協助家庭減輕過年開銷。

劉和然說，13年的持續陪伴，等同於陪伴一名孩子從小學一路走到大學一年級，感謝長海國際同濟會長期投入，成為弱勢家庭穩定的支持力量。這次活動除長海同濟會會員支持外，亦結合同濟會北二區各會、同濟兒童基金會及社會善心人士共同參與，並由李富湧前會長伉儷規劃義演節目，展現公私協力成果。市府將持續與民間團體攜手合作，擴大社會支持網絡，讓更多市民獲得即時協助。

為提升照顧品質，今年同步升級福袋內容，每份物資價值約1,350元，由長海國際同濟會精心規劃，包含白米、麵線、米粉、泡麵等主食，搭配沙拉油、西螺醬油、玉米罐頭等民生用品，並提供毛毯、口罩、牙膏牙刷組、沐浴乳等生活必需品，另準備捲心餅與沙其馬，照顧家庭與兒童需求。

第13屆「寒冬送暖、關懷兒童」活動，新北市副市長劉和然進行上菜秀，讓受邀家戶相當驚喜。（新北市社會局提供）