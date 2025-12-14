新北市府舊員工宿舍活化 打造青創設計基地

位於新板特區旁的舊市府員工宿舍長年閒置，新北市青年局推動老屋活化計畫。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕緊鄰新北市新板特區的舊市府員工宿舍，雖位處板橋精華地帶，比鄰百貨公司，卻因建物老舊、年久失修，房屋閒置多年，青年局2023年7月接手後，推動老屋活化計畫，規劃打造「新板設計基地」，希望吸引年輕人進駐，預計明年3月開幕，彩虹地景外牆可望成為新興打卡點。

青年局長邱兆梅指出，為鼓勵青年以創意活化城市角落，青年局先前推動「青年再創．老店新妝」計畫，成功翻轉新莊廟街的响仁和、熊記燒餅油條、新樁牛、晉義蔘藥行及WASHWISE聰明洗等5間在地店家，許多老店重新擦亮品牌，今年7月起在廟街街口推出「新新常」系列音樂活動，以多元風格的獨立音樂展演，邀請更多年輕人走進新莊。

此外，位於中和安邦社會住宅內的中和藝文基地，今年8月15日開幕啟用，委託台灣藝術大學團隊營運，以扶植藝文創業為主，提供1處可進行實驗性創作、藝術類型創業的場域，空間可作為表演藝術排練、靜態展演發表、小型手作教室等用途，希望讓藝文體驗更貼近民眾生活。

邱兆梅說，預計明年開幕的「新板設計基地」，將提供設計相關學系的作品展覽空間，基地外牆設置彩虹地景彩繪，可望成為新板地區的新打卡點。

青年局補充，新北青創新板設計基地位於板橋區新民街6巷，原為台北縣政府時期的員工宿舍，青年局自2023年7月接手，積極推動老屋活化計畫，現已完成可行性評估及耐震補強工程，並著手展開活化工程，目前規劃以設計創業為主軸，結合大專院校設計相關學系，以展覽、講座及工作坊等多元形式促進創業交流，預計明年3月開幕。

新北市府舊員工宿舍將打造「新板設計基地」，彩虹地景可望成為新的打卡點。(記者賴筱桐攝)

