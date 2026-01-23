新北市府行動治理到林口 多管齊下盼改善交通壅塞

侯友宜表示，林口區近年人口增長迅速，對於林口Outlet及康橋、美國學校等周邊區域交通壅塞問題，要求市團隊共同處理。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜23日率市府團隊前往林口區展開行動治理座談，侯友宜表示，林口區近年人口增長迅速，對於林口Outlet及康橋、美國學校等周邊區域交通壅塞問題，他要求城鄉局針對西林里特定路段進行開發檢討，透過都市規劃手段尋求減緩壅塞的空間；同時請教育局與各校溝通，從源頭確認招生規模與接送規劃；警察局則配合加強勸導與違規取締等執法管理。

侯友宜指出，為因應地方需求，市府今年增編8千多萬元預算，投入林口的基礎建設與社會福利，從林口運動中心設置特色射擊場，到中央與地方合作推動的日照中心與社會住宅，市府正全力落實全齡照顧。

針對居民期盼的市民活動中心，市長也承諾會積極盤點空間、加速選址，滿足在地活動空間的需求。里鄰編組也將在今年7月進行調整，林口將新增4里，優化里長服務效能。

侯友宜表示，林口Outlet及康橋、美國學校等周邊區域的交通壅塞問題，他於會中具體要求市府團隊共同處理，首先，要求城鄉局針對西林里特定路段進行開發檢討，透過都市規劃手段尋求減緩壅塞的空間；同時請教育局與校方溝通，從源頭確認招生規模與接送規劃；警察局則配合加強勸導與違規取締等執法管理。

侯友宜說，市府能同理在地居民因通勤不便所受的辛苦，目前已將該區交通納入整體規劃，未來將採滾動式檢討，積極尋求配套措施以優化林口整體的交通品質，座談會中里長關心林口常有濃霧，建議於全區設置LED燈路牌，交通局說明，去年已優先完成文化一路及重要聯外道路節點共17處路口、41面路牌設置內照式路名標誌，後續將優先檢討文化二路及主要聯外道路逐年分期改善。

新北市長侯友宜(右)率同市政團隊到林口參加行政治理座談。(記者翁聿煌攝)

