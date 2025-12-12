新北市府表揚年度金卓越及績優社區

記者林普天／新北市報導

今(12)日，新北市長侯友宜表揚114年度金卓越及績優社區，共有18個社區獲獎。侯友宜表示，新北市幅員遼闊，人口全國第一，有許多政府看不到、做不到的地方，要靠社區來補充。他感謝全市469個社區在各地幫忙多元服務，發揮在地人照顧在地人的精神，尤其是讓長輩能夠共生、共融、共樂。

而今年度榮獲卓越組卓越獎有三芝區福成，績效組優等獎有中和區莒東、板橋區三民、萬里區北基、新店區中山等4個社區，獲選績優社區將代表新北市參加衛福部115年金卓越社區選拔。另社區選拔績效組甲等獎有淡水區鄧公、土城區雲溪等10個社區，及單項特色獎3個社區。

新北市社會局長李美珍說，除頒獎外，成果展特別邀請社區展現特色及服務成果，不論是社福服務、文化傳承、性別友善、社區防暴或小產業及小旅行，皆展現新北社區的多元發展。也感謝新北市社區培力育成中心團隊，在黃珮玲老師的帶領下，持續整合跨局處、跨領域等專業輔導，培力社區共生永續發展。

榮獲卓越組卓越獎的三芝區福成社區，由理事長鄭進成（前排右）代表接受新北市長侯友宜的頒獎表揚。(新北市政府提供)