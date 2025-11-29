新北市府頻蹭淡江大橋政績 公路局推「建造秘辛」打臉

〔記者吳亮儀／台北報導〕新北市長侯友宜日前因淡江大橋路跑、自行車活動沒協調，亂罵交通部公路局「蠻橫」，引發負責蓋橋的主管機關公路局內部不滿，不但發聲明強調早就多次協調，並陸續開始推一系列淡江大橋的建造秘辛、科普知識，證明淡江大橋是公路局獨立建造，與新北市政府毫無關係。

侯友宜昨天(29日)上午出席活動受訪批評公路局「自己決定都沒有和地方商量」、「不要中央想要辦什麼，也沒有經過地方大家討論，自己想要做什麼就做什麼，這樣不好」，並罵公路局「蠻橫」。公路局也不甘示弱，深夜發聲明打臉新北市府，強調早已成立 「跨機關通車系列活動橫向聯繫平台」。

廣告 廣告

淡江大橋由交通部公路局單獨負責承辦、執行建造、業管、維修養護，新北市政府因沒有大型工程建設能力與經驗、也無能力養護，所以從來不曾參與過淡江大橋主體建造，僅僅能做淡水和八里的聯外道路，但新北市府多次「蹭政績」，早已引發交通部和公路局不滿。

交通部已訂明年5月12日淡江大橋通車，公路局也將每週固定推出淡江大橋建造秘辛、科普文和系列建造照片，也象徵「淡江大橋是由公路局建造的」，每個貼文回響都相當不錯。

公路局針對淡江大橋最新科普文是介紹主橋塔的建造過程。主橋塔位於淡水河口，水中施作基礎之前，第一步要打造「鋼管樁圍堰 」，先把水源隔絕才能開始往下施工，等於在河口打造鋼鐵堡壘，鋼管樁於台北港完成後海運到現場，採用1萬1000噸級平台船，再配合12.5噸的樁錘打設，將直徑1.2公尺、長45公尺的鋼管樁打入河床，共144支鋼管樁圍成一座巨大的橢圓形，在淡水河上圍出一個滴水不漏的防水基地，大小相當於一座國小200公尺的操場。

45公尺長的鋼管樁怎麼打設？公路局指出，關鍵是採用「接樁」的方式，先打入第一段30公尺的下樁，再像樂高一樣對接第二段15公尺的上樁，每道銲接均通過UT超音波檢查，搭配「型鋼樣架」控制垂直度與定位精度。

另外，還需要滴水不漏的5重防護，先在外側河床下進行JSG高壓灌漿，並在鋼管樁間連結處以低壓灌漿，封堵鋼管樁縫隙，之後在內側開挖後，施作止水鈑銲接及背填灌漿，外側再加設第2層鋼板樁圍堰，抵抗潮流交會影響，而圍堰高度高於最高洪水位達2公尺。

圍堰完成後，再開挖到海平面以下16.5公尺，採用環形鋼箱梁支撐，將開挖程序縮減為「2層支撐、3階段開挖」，有別於傳統水平支撐利用環形支撐的「拱效應」，讓支撐更簡潔受力更平均。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被侯友宜亂罵「蠻橫」公路局深夜新聞稿打臉：雙方一直密切協調

淡江大橋路跑活動掀波！侯友宜罵「蠻橫」 公路局內部氣炸

淡江大橋路跑引中央地方溝通戰 新北市府：把建設當施捨發再多稿也沒用

獨家》又見濫倒廢棄物！插角山區農田遭倒滿廢瀝青 竟在里長家旁

