新北市府「都更15+5」週年展開幕 侯友宜盼築安全家園

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府都市更新處與新北住宅及都市更新中心，分別迎來成立15週年與5週年的里程碑。這場「新北都更15+5週年慶展」自今（12）日起至1月18日，在板橋區新北市政府一樓大廳盛大登場。新北市長侯友宜於今日出席開幕儀式，並表示希望在都更處與住都中心合力推動「都更三箭」下，翻轉市容並達成安居樂業的願景。

展覽設計特別以「積木」作為核心主題，象徵市府、住都中心、專業公學會與市民攜手堆疊，共同建造穩固家園。展區圍繞「韌性、共融、創新」3大重點，回顧自88年臺北縣都更課成立、99年改制都更處，到110年住都中心正式成立的發展歷程。現場呈現出多項重要政策與指標案件，強調都更不只是建物重建，更能透過回饋改善環境並強化城市生活機能。

侯友宜指出，新北積極推動都市更新，截至114年12月底，申請案已達2170案，核准量為1517件。此外，市府透過都更取得的公益設施面積約3萬5490坪，這相當於4棟新北市圖書館總館的規模。這些具體成果顯示，市府在加速城市更新的同時，也透過多元回饋機制實質照顧市民生活。

針對具風險的建築物，市府推出580專案計畫，由住都中心與專業公學會提供評估，並給予行政協助，促進危險建物完成招商。近期已有成功案例，即0403震損紅單的土城清水社區順利簽約。侯友宜強調，市府與專業團隊會持續與住戶站在同一線，透過行政與專業雙軌併進，守護市民的居住安全。

這場展覽不僅是過去成果的總結，也是邁向未來城市生活的新起點。展覽期間現場規畫互動區與「未來留言板」，邀請市民分享對家的想像。活動自115年1月12日至1月18日，每日上午10點展出至下午6點，現場更安排抽獎活動與親子工作坊。歡迎市民踴躍前往新北市政府一樓大廳參觀，共同見證新北市的轉變。

照片來源：新北市政府提供

