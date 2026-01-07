新北市府115年總預算 議會通過統刪6億4700萬





新北市議會今（7）日通過115 年度新北市政府總預算案審議，議會三黨團協商後統刪 6.47億元。國民黨團書記長王威元說，本次總預算審議過程中，由於敬老愛心卡點數是否得以累積使用，以及是否擴大至超商、藥局、農會、健身房等通路而卡關。王威元表示，經跨黨派議員共同反映長輩、偏鄉與弱勢族群的實際需求。欣見市府已正式鬆口，表態將朝點數可累積，且研議開放更多場合都可使用的方向努力，並承諾於今年六月提出具體可行方案的評估報告。

副書記長黃心華表示，未來將持續關注敬老愛心卡制度優化的進度，同時也肯定市府在會期中回應國民黨團的訴求，同意讓營養午餐有機蔬菜的補助擴及私立中小學，讓公私立學生的食養權益得到公平對待。另也請市府繼續研議，比照台北及桃園，讓中小學學生都可享有免費營養午餐。

副書記長蔡健棠說，本次總預算案需延會處理，更加凸顯出市府各局處應記取經驗，在重大政策規劃與預算編列過程中，務必及早與議會充分溝通，讓民意代表能即時掌握內容與影響，避免因資訊落差導致審議卡關。並指府會之間不是對立關係，而是共同為市民把關的夥伴。

副書記長游輝宂強調，中央近期已對《財政收支劃分法》進行修法，但為了能發展更多有利市民生活的政策，仍有賴中央落實財劃法精神，公平提供一般性補助及計畫型補助。也呼籲中央應真正尊重地方自治，避免落入用「計畫型補助」挾持地方的舊思維，亦應公開完整計算基礎數據，讓地方政府能清楚評估財政影響，做出負責任的施政規劃。

國民黨團重申，總預算完成審議只是市政運作的新起點，而非監督的終點。面對新年度創新高的預算規模，國民黨團未來仍將在預算執行與追加減預算階段持續嚴格把關，確保每一分公帑真正用在市民身上，同時也再次呼籲中央回到財劃法修法的初衷、主動加強與立院溝通，讓地方政府有足夠能力、也有制度尊嚴，為市民營造更長遠的幸福生活。

